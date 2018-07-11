Аргентинский кокаин был куплен на 12 миллионов рублей, которые Ковальчук одолжил у другого фигуранта дела Калмыкова

Аргентинский кокаин был куплен на 12 миллионов рублей, которые Андрей Ковальчук , представившийся сотрудником спецслужб, одолжил у другого фигуранта дела, Владимира Калмыкова. Об этом сам Калмыков рассказал на заседании в Тверском суде Москвы. Калмыков утверждает, что одолжил деньги Ковальчуку на покупку партии элитного кофе.