Аргентинский кокаин был куплен на 12 миллионов рублей, которые Ковальчук одолжил у другого фигуранта дела Калмыкова
Аргентинский кокаин был куплен на 12 миллионов рублей, которые Андрей Ковальчук , представившийся сотрудником спецслужб, одолжил у другого фигуранта дела, Владимира Калмыкова. Об этом сам Калмыков рассказал на заседании в Тверском суде Москвы. Калмыков утверждает, что одолжил деньги Ковальчуку на покупку партии элитного кофе.
Комментарии5
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valtameri 11 июля 2018 | 14:36
Вовкина то доля какая?
sokal123 11 июля 2018 | 14:41
Ребята торгуют кокаином и покупают его не боясь наказания. Да и какие наказания в Раше ,где пахан возглавляет мафию. Все законно ,пахан получит свою огромную долю.
danko1 11 июля 2018 | 14:49
sokal123: Путинский приятель В. Иванов, которого он поставил возглавлять Госнаркоконтроль, известный поставщик кокаина из Южной Америки.
Песковский приятель Кехман, известный наркобарон, как его звали Питере банановый король с кокаиновым налетом, которого он поставил Новосибирский театр оперы и балета возглавлять.
Похоже, что руководят поставкой наркотиков в самом Кремле.
boldu1n 11 июля 2018 | 14:44
valtameri: Путен кокаиновый барон и триста дварцов и пятьсот миллиардов в офшорах... доля хлавная...
ansata 11 июля 2018 | 14:45
Пол тонны за 12 миллионов? Ну вы и сказочники))