Состояние Чарли Роули, пострадавшего в Эймсбери, существенно улучшилось

Выздоровление займет время, прогресс очевиден и это дает повод для оптимизма, — заявила представитель больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон.

Полицейские уже смогли побеседовать с Роули, — сообщает газета «Индепендент», ссылаясь на правоохранительные органы. По версии полиции, Роули и еще одна пострадавшая, Дон Стерджес, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества Новичок. Стерджес скончалась в больнице.