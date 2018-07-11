Состояние Чарли Роули, пострадавшего в Эймсбери, существенно улучшилось
Выздоровление займет время, прогресс очевиден и это дает повод для оптимизма, — заявила представитель больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон.
Полицейские уже смогли побеседовать с Роули, — сообщает газета «Индепендент», ссылаясь на правоохранительные органы. По версии полиции, Роули и еще одна пострадавшая, Дон Стерджес, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества Новичок. Стерджес скончалась в больнице.
Комментарии5
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boldu1n 11 июля 2018 | 14:39
Кахда уже начнёт гаварить?
olegleon 11 июля 2018 | 14:49
boldu1n: да он уже говорит. только если будет говорить не то, что нужно Терезе, то его состояние опять может ухудшиться, а то и помрёт вовсе. так что сейчас до него донесу то, что он должен "вспомнить", а потом и в СМИ расскажут
serg4422 11 июля 2018 | 14:41
у новичка срок годности вышел...)))
stebinmaku 11 июля 2018 | 14:42
«О, счастливчик!»
kuznetsov5lavik 11 июля 2018 | 14:48
Эхо-Москвы - политическая помойка. Важные новости игнорируют. Постят всякую хрень. Всё для местной дешизы... данок и ромашек.