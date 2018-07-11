«Аргентинский кокаин» был куплен на деньги, одолженные обвиняемому на покупку кофе

Партия так называемого аргентинского кокаина была куплена представлявшимся сотрудником спецслужб Андреем Ковальчуком на 12 млн рублей, одолженных у другого фигуранта дела Владимира Калмыкова под предлогом приобретения партии элитного кофе.

«Я одолжил крупную сумму денег Ковальчуку на покупку партии элитного кофе. Поставку организовал Ковальчук, я думал, что это будет элитный кофе», — рассказал Калмыков на заседании в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста фигурантам дела. Его адвокат уточнил ТАСС, что занятая Ковальчуком сумма составляла около 12 млн рублей, сообщает ТАСС.

Калмыков был задержан в декабре 2017 года при получении партии с муляжом кокаина на базе МИД в Москве. По версии защиты, Калмыков приехал на базу в надежде получить кофе, продажа которого позволила бы ему вернуть занятые Ковальчуку деньги. На момент задержания Калмыков был владельцем юридической фирмы. Ранее он занимал должности в аппарате ЦК КПСС, военную службу проходил на подводной лодке Тихоокеанского флота, где был награжден за предотвращение произвольного пуска ядерных ракет.