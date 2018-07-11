«Аргентинский кокаин» был куплен на деньги, одолженные обвиняемому на покупку кофе
Партия так называемого аргентинского кокаина была куплена представлявшимся сотрудником спецслужб Андреем Ковальчуком на 12 млн рублей, одолженных у другого фигуранта дела Владимира Калмыкова под предлогом приобретения партии элитного кофе.
«Я одолжил крупную сумму денег Ковальчуку на покупку партии элитного кофе. Поставку организовал Ковальчук, я думал, что это будет элитный кофе», — рассказал Калмыков на заседании в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста фигурантам дела. Его адвокат уточнил ТАСС, что занятая Ковальчуком сумма составляла около 12 млн рублей, сообщает ТАСС.
Калмыков был задержан в декабре 2017 года при получении партии с муляжом кокаина на базе МИД в Москве. По версии защиты, Калмыков приехал на базу в надежде получить кофе, продажа которого позволила бы ему вернуть занятые Ковальчуку деньги. На момент задержания Калмыков был владельцем юридической фирмы. Ранее он занимал должности в аппарате ЦК КПСС, военную службу проходил на подводной лодке Тихоокеанского флота, где был награжден за предотвращение произвольного пуска ядерных ракет.
Комментарии23
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vasyakirin 11 июля 2018 | 14:17
слово офицера!
danko1 11 июля 2018 | 14:23
vasyakirin: Слишком много фактов того, что дипломаты и ФСБ были замешаны в поставке кокаина.Да и это преступление в разных странах Южной Америки совершалось, что, не удивительно, когда Путин поставил Госнаркоконтроль возглавлять известного питерского наркобарона В. Иванова, который еще в 90-е занимался поставкой кокса в Россию.
Поставка наркотиков у нас на гос. уровне идет, а взяли стрелочников.
honduras_na_colime 11 июля 2018 | 14:27
Кому они это хотят втулить???
Та партия кокса тянула где-то на 50 млн. баксов, или в фублях миллиарда три.
В оптовом наркобизнесе над покупателем с 200 тыс. долларов просто поржут.
gordy 11 июля 2018 | 14:32
"Ранее он занимал должности в аппарате ЦК КПСС, военную службу проходил на подводной лодке Тихоокеанского флота, где был награжден за предотвращение произвольного пуска ядерных ракет."
Смягчающее обстоятельство?
ostapbey 11 июля 2018 | 14:37
gordy: просто он НЕ ВИНОВЕН!!
Облыжно оклеветали супостаты настоящего патриота..
Даже..
semia 11 июля 2018 | 14:34
А у Ролдугина на Панамских офшорах было отдолжено у Усманова ипрочих каримовых 2 млрд долл на покупку балалайки. Плавали,знаем уже... А с повышением пенсионного возраста россияне начнут дольше жить...страна дураков!
vezdehod 11 июля 2018 | 14:39
Надо же...так опорочить высокое звание члена КПСС, может только сотрудник МИДа,, а ведь там должны служить, только проверенные лица, типа Марии Захаровой и её шефа.
arye_11 11 июля 2018 | 14:24
vasyakirin:
Сначала служба на флоте, где своим беспримерным героизмом спас человечество от ядерной войны, затем ответственная работа в ЦК КПСС, а сейчас, почему-то, аферы мирового масштаба.
А не слишком ли цветастая биография у фигуранта?
И даже все эти "объяснения" не снимают главного вопроса - как этот кокаин оказался на территории посольства и кто готовил его к переправке диппочтой?
mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 14:17
В общем, кэпээсэсовцы вместе с лаврухинским наркоматом продолжают поставки кокса в Европу и в Россию.
seryj_wolk 11 июля 2018 | 14:39
mikhail_spb_: Замалчивают, кто погрузил кокс в качестве диппочты в самолет Патрушева. Но стрелочников ненадолго посадят.
kindman_a 11 июля 2018 | 14:18
"...Калмыков был владельцем юридической фирмы. Ранее он занимал должности в аппарате ЦК КПСС, военную службу проходил на подводной лодке..."
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Все эти места работы непосредственно связаны с реализацией элитных сортов кофе. :-))))))
don_ballon 11 июля 2018 | 14:19
Что, четыре центнера кокса стоят 12 лимонов деревом? Где купить?
vezdehod 11 июля 2018 | 14:43
don_ballon:
Что, четыре центнера кокса стоят 12 лимонов деревом? Где купить?
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Если вы имеете Близкую связь с МИД России, то только там - по принципу "Всё включено".
olegleon 11 июля 2018 | 14:20
я думал, что это будет элитный кофе, а там оказался первоклассный кокс. и почему другим так не везёт при покупке кофе???
zhirnovsk 11 июля 2018 | 14:22
Четыре центнера кокаина за 12 миллионов рублей? Ни хрена себе, вот это цены - настоящая кокаиновая жила !
viktorova 11 июля 2018 | 14:29
«Я одолжил крупную сумму денег Ковальчуку на покупку партии элитного кофе. Поставку организовал Ковальчук, я думал, что это будет элитный кофе»
Одолжил на покупку, а потом пришёл за товаром. Это что-то новенькое. Может всё-таки сделал предоплату?
Чего получше не могли придумать?
nemez1 11 июля 2018 | 14:30
Ну и народ нынче пошёл, не понимают, да это просто восьмое чудо света, когда элитнейший кофе сам по себе превратился в посольстве РФ в элитный кокс.
yralez 11 июля 2018 | 14:30
Что то долго мафиози версию придумывали.
Некогда было, готовился план большого ограбления стариков ?
klukvik 11 июля 2018 | 14:30
како белого цвета))
https://youtu.be/bnrcK9fgndw
klukvik 11 июля 2018 | 14:35
klukvik: "какао"
punyoshohlai 11 июля 2018 | 14:32
Сказки рукоблуда Киселева
satttana_perrrkele 11 июля 2018 | 14:33
Т.е. мужик ехал за кофе, 400 кг которого он купил по цене 30 000 руб/кг и на перепродаже (!!) которого собирался круто нажиться, а ему подлянку подкинули.
Для приготовления чашки кофе кофемашина берет 9 г, т.е. по "себестоимости" получается 270 руб.
Да он просто хотел отдемпинговать московские кофейни!
decabrist 11 июля 2018 | 14:36
Именно такие уважаемые люди, которые умеют превращать кофе в кокс, имеют право выхода на пенсию (хорошую) в 45 лет. Учитесь, терпилы!