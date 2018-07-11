Франция обыграла Бельгию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал
Жители Брюсселя готовились к полуфинальному матчу с самого утра. Почти из каждого окна дома был вывешен бельгийский флаг. С утра офисные работники спешили на работу в костюмах, но многие сразу взяли с собой футбольную атрибутику, в основном шарфы, шапки и флаги. После обеда национальной символики стало еще больше: люди начали рисовать бельгийский флаг у себя на лице. Это мог сделать и любой желающий в центре города у волонтеров, которые с красками разгуливали по улицам Брюсселя. Ближе к началу матча все бары и заведения, где можно было посмотреть матч, оказались полностью забиты людьми. Во многих кафе официанты выставили звуковые колонки на улицу, чтобы любой желающий мог по крайней мере услышать комментаторов. Кстати, болельщиков сборной Франции тоже можно было увидеть на улицах Брюсселя. Несмотря на накал страстей во время футбольного матча, никаких масштабных конфликтов между соперниками замечено не было. После окончания матча обошлось и без беспорядков в городе. Грустные бельгийские болельщики просто отправились по домам.
Матч за третье место с участием сборной Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. Соперником бельгийцев станут англичане или хорваты.
Комментарии3
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hiryrg 11 июля 2018 | 14:21
Дальше - Англия. Англия станет чемпионом.
antiboh 11 июля 2018 | 14:42
Мне одно не понятно,по какой причине наши комментаторы Бельгию называли возрастной командой? (27 лет) Франция чуть моложе-26,4,но Россия ,например,-28,1 ,есть и постарше
Согласно данным,Россия ,например,постарше будет
sg91 11 июля 2018 | 14:28
Да ладно..
"В Бельгии, после проигрыша в полуфинале национальной сборной, раздосадованные фанаты устроили настоящее побоище - они начали переворачивать столы, бросать стулья в местных кафе и устроили массовую драку.
Во Франции, которая вышла в финал Чемпионата мира, всенародные гуляния продолжались до глубокой ночи. Однако, несмотря на то, что Франция победила, это не спасло улицы городов от беспорядков и дебоша - произошли массовые столкновения между буйными болельщиками и полицией."
Все как обычно в цивилизованной Европке..
И только в дикой России все было с виду тихо и спокойно. И только где то далеко в Сибири раздавались крики несчастных истязуемых болельщиков, коотрые вовремя не поклонились висящим повсюду портретам Диктатора..