Суд в Мюнхене приговорил члена группировки «Национал-социалистическое подполье» к пожизненному заключению

Суд в Мюнхене приговорил члена правоэкстремистской группировки «Национал-социалистическое подполье» Беате Чепе к пожизненному заключению без права освобождения.

Верховный суд земли Бавария в целом последовал тексту обвинения прокуратуры и вынес самый строгий приговор за десятикратное убийство, участие в бандитском формировании и тяжелый поджог. Предварительное освобождение Беаты Чепе через 15 лет исключено, поскольку приговор гласит: пожизненное заключение с признанием особой тяжести вины. Сообщнику правых террористов Ральфу Воллебену придется отсидеть в тюрьме десять лет. Двое других преступников приговорены к трем годам, один – к двум годам и шести месяцам тюрьмы.

Во время процесса Беате Чепе долго хранила молчание. После вынесения приговора она сказала, что узнала о деяниях своих двух друзей, покончивших жизнь самоубийством, лишь постфактум, а правые расистские идеалы больше не имеют для нее «никакого значения». Она лишь постепенно осознала «ужасные масштабы ужасных преступлений» УвеМундлоза и УвеБёнхарда. Чепе просила суд не наказывать ее «за то, что она не совершала». Хотя она не присутствовала ни при одном деянии,прокуратура посчитала, что Чепе«все знала и сознательно организовывала преступления».

Адвокаты осужденной заявили, что намерены оспорить приговор.Представители жертв террористов считают, что Федеральная прокуратура намеренно скрыла документы о расследовании преступлений девяти других обвиняемых. Они требуют продолжения следствия и признания государственными органамисвоей ответственностиза совершенные ошибки.

Германские наблюдатели ставят мюнхенский процесс в один ряд с Нюрнбергским процессом против нацистских преступников, судом по поводу человеконенавистнических преступлений Освенцима во Франкфурте и процессом против членов левоэкстремистской группировки «Фракция Красной Армии» в Штутгарте.