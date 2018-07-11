Дипломатический конфликт между Москвой и Афинами. Греция высылает из страны двух российских дипломатов, ещё двум запретят въезд в страну. На Смоленской площади пообещали зеркальный ответ.

Российских дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны, пишет газета Катимерини. По данным издания сотрудников дипведомства заподозрили в сборе информации и подкупе госчиновников. Россияне якобы пытались помешать заключению Грецией соглашения о переименовании бывшей югославской республики Македонии. Один из высылаемых дипломатов по данным издания Виктор Яковлев, но такой фамилии нет в списке дипломатов на сайте посольства. Собеседники газеты сообщили о том, что Россия расширяет влияние в Греции в том числе за счёт Императорского православного палестинского общества. И попытках цитата «повлиять с помощью денежных вознаграждений на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также заручиться влиянием на горе Афон», приводит позицию собеседников греческого издания Интерфакс. Само общество заявило о непричастности к попыткам подкупа православной греческой церкви и чиновников. И не верит, что к этому могут иметь отношение российские дипломаты. «Никаких попыток воздействовать на местные органы власти с нашей стороны никогда не было, даже в голове такого не держали», — сказал Интерфаксу зампред московского отделения организации Сергей Житенёв. Высылка двух дипломатов не связана с отношениями двух стран, это отдельный инцидент, сообщил чиновник в правительстве Греции агентству РИА. В российском МИДе обещали принять ответные меры в отношении Афин. Посольство нашей страны в Греции воздержалось от комментариев.

Дипломатический скандал разразился перед визитом главы МИДа Сергея Лаврова в Грецию. Месяц назад здесь побывал его греческий коллега Никос Котзиас.