В Брюсселе проходит саммит НАТО
Одной из главных тем стало сдерживание России. Москва не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой. Россия использует силу против своих соседей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он упомянул конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских «войск в Молдавии против воли ее правительства», действия России в киберпространстве и «многую другую пагубную активность». В качестве примеров вмешательства России во внутренние дела других государств, Столтенберг привел Солсбери и Черногорию.
Североатлантический альянс также по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но все это, по мнению генсека, не является аргументом в пользу изоляции России. «Наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать, чтоб снизить напряженность», — сказал он, отметив необходимость диалога, даже при отсутствии веры в улучшение отношений. Столтенберг напомнил, что даже в годы «холодной войны» Норвегия могла поддерживать рабочие отношения с Россией и подчеркнул, что его подход к отношениям с Москвой состоит в необходимости поддержания единства НАТО. В этом случае реально вести политический диалог с Россией.
Генсек допустил возможность улучшения отношений между альянсом и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий.
Еще одной ключевой темой саммита стал вопрос о расходах на оборону. Их увеличения ранее потребовал от стран-членов НАТО президент США Дональд Трамп.
Комментарии9
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noxepy_7_40_ 11 июля 2018 | 14:14
Уже выпал кто-нибудь из окна, с криком "русские идут"?
alehan15274 11 июля 2018 | 14:27
НАТО - это очень мирная организация, но при случае отпендюрит любую иранскую или путинскую свинью как в добрые стврые времена холодной войны. Но мне кажется проблема нынешней агрессии и неспокойствия кроится в самой России, которая будучи разгромленной в пух и прах в этой самой холодной войне, решила эту войну переиграть, одурев от милитаризма и нефтяных доходов. Ничего не получится, гебешники-путиноиды. И дело тут даже не в силе НАТО, которая вам не по зубам. Чем раньше русские, а особенно, бывшие советские люди поймут и перестанут обижаться на то, что вся Восточная Европа - от Польши, Болгарии до Хорватии и Черногории и ВСЕ республики совка убежали от вас как убегает молодой парень от старой сифилитичной старухи с дряблым бюстом, тем будет лучше для вас же самих.
olegleon 11 июля 2018 | 14:31
alehan15274: и просмотр кого же из теннисисток навёл Вас на такие сравнения? ))))
ух, ну точно клубничка забродила
alehan15274 11 июля 2018 | 14:43
olegleon: можешь ржать сколько хочешь , но сегодня тот день когда теннис надо смотреть. Мужские 1/4 обещают быть очень классными. Федерер, Нвдаль, дель Потро и Джокович и все в один день.
mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 14:15
Разница с 1939 годом, когда сталинский совок начал нападать на все соседние страны, заключается в том, что теперь эти страны либо уже входят в НАТО, либо активно с ней сотрудничают.
Вряд ли теперь мировое сообщество отдаст пол-Европы в рабство совку-2.
olegleon 11 июля 2018 | 14:16
" Генсек допустил возможность улучшения отношений между альянсом и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий. "
ему ещё Трамп не сообщил об этих сроках ))
antiboh 11 июля 2018 | 14:22
olegleon: а при чём тут трамп? его никто не упал намочил.
sg91 11 июля 2018 | 14:16
Прямо как в классике:
"В бункере Гитлера уже третий час длилось совещание. За круглым дубовым столом восседали высшие офицеры Рейха. Под портретом великого фюрера сидел сам великий фюрер, грустный и задумчивый. На него никто не обращал внимания. Обсуждалось два вопроса: почему потерпели поражение на Курской дуге, и как бы напроситься к Штирлицу на день рождения. "
Рыжий клован уже напросился на понедельник.. )))
greeg1 11 июля 2018 | 14:41
Европа стала заложницей собственного благополучия. За своё спокойствие она готова убаюкивать себя любыми оправданиями и откупаться любыми деньгами как от нелегалов, так и террористов и потенциальных агрессоров. Столтенберг наверное носит с собой десять портмоне на случай, если карманник не удовлетворится одним уловом. Вот поэтому он не может сказать конкретную дату, когда карманник перестанет заниматься воровством.
Стыдно, господин Столтенберг. Вот из-за таких как вы, Европа однажды проснётся без нижнего белья.