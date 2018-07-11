В Брюсселе проходит саммит НАТО

Одной из главных тем стало сдерживание России. Москва не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой. Россия использует силу против своих соседей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он упомянул конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских «войск в Молдавии против воли ее правительства», действия России в киберпространстве и «многую другую пагубную активность». В качестве примеров вмешательства России во внутренние дела других государств, Столтенберг привел Солсбери и Черногорию.

Североатлантический альянс также по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но все это, по мнению генсека, не является аргументом в пользу изоляции России. «Наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать, чтоб снизить напряженность», — сказал он, отметив необходимость диалога, даже при отсутствии веры в улучшение отношений. Столтенберг напомнил, что даже в годы «холодной войны» Норвегия могла поддерживать рабочие отношения с Россией и подчеркнул, что его подход к отношениям с Москвой состоит в необходимости поддержания единства НАТО. В этом случае реально вести политический диалог с Россией.

Генсек допустил возможность улучшения отношений между альянсом и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий.

Еще одной ключевой темой саммита стал вопрос о расходах на оборону. Их увеличения ранее потребовал от стран-членов НАТО президент США Дональд Трамп.