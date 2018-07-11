У семьи депутата города Арзамаса Романа Лаптева конфискуют квартиру по решению суда

Прокуратура завила, что семья Лаптевых не могла накопить деньги на покупку стоимостью более двух миллионов рублей. Юристы называют дело прецедентным. Об этом пишет газета Коммерсант.

В Нижегородской области дело Лаптева стало первым случаем судебного изъятия имущества из-за неподтвержденных доходов, однако, судя по всему, не последним.

Сейчас в областном правительстве рассматривают справки о доходах еще одного арзамасского депутата, члена КПРФ, Алексея Мельникова — он купил двухкомнатную квартиру и должен доказать законность средств.