У семьи депутата города Арзамаса Романа Лаптева конфискуют квартиру по решению суда
Прокуратура завила, что семья Лаптевых не могла накопить деньги на покупку стоимостью более двух миллионов рублей. Юристы называют дело прецедентным. Об этом пишет газета Коммерсант.
В Нижегородской области дело Лаптева стало первым случаем судебного изъятия имущества из-за неподтвержденных доходов, однако, судя по всему, не последним.
Сейчас в областном правительстве рассматривают справки о доходах еще одного арзамасского депутата, члена КПРФ, Алексея Мельникова — он купил двухкомнатную квартиру и должен доказать законность средств.
Комментарии13
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yralez 11 июля 2018 | 14:11
Не угодили местному Дону.......главарю ЕР ?
kindman_a 11 июля 2018 | 14:16
yralez:
Видимо, это депутат, не успевший легализовать наворованное.
vikwlad 11 июля 2018 | 14:41
Тогда надо бы отнять и дворец у бывшего железнодорожника Якунина со всеми его шубохранилищами, да и у многих других, непонятно как разбогатевших, чуваков - депутатов, чиновников, губернаторов и т. п.
efilika 11 июля 2018 | 14:29
yralez: именно так. В Москве помимо московских есть еще и думские. Все сидят и все шито-крыто. И не каких-то 2 ляма.
polsan 11 июля 2018 | 14:11
Сейчас в областном правительстве рассматривают справки о доходах еще одного арзамасского депутата, члена КПРФ, Алексея Мельникова — он купил двухкомнатную квартиру и должен доказать законность средств.
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Те у кого пентхаузы в Москве могут не волноваться и посмеиваться над бедолагой с какой-то двухкомнатной квартирой, где -то в Арзамасске! ))
antiboh 11 июля 2018 | 14:18
семья Лаптевых не могла накопить деньги на покупку стоимостью более двух миллионов рублей. //
Вот если бы семья Лаптевых "накопила" более двух миллиардов,у прокуратуры не было б вопросов к семье.
kindman_a 11 июля 2018 | 14:21
antiboh:
"Папа, это не наше дело!"
"Нет, нашеэ!!! Мы будем нещадно-таки бороться с расхитителями..."
("Берегись автомобиля")
huyt 11 июля 2018 | 14:12
А почему не начали например с Шувалова, Сечина или других путинских дружков, а начали с какого-то рай
tks 11 июля 2018 | 14:13
Как интересно!
Неужели такое ждет депутаньё с Охотного??!
jetsam 11 июля 2018 | 14:15
ну и что....
вон скрипач от крыши - никто и не спрашивает "где деньги взял", не то что в суд...
huyt 11 июля 2018 | 14:20
jetsam: Действительно, никто не спрашивает, где он взял деньги на столько виоланчелей.
oldmen56 11 июля 2018 | 14:21
2 лимона? Мы не ослышались?
neyexo 11 июля 2018 | 14:24
oldmen56: какая разница. Можно доказать, что и 100 тыс не накопить.