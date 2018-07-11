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Эксклюзив Эха 14:00, 11 июля 2018

Федеральная налоговая служба попросила у Минфина полный доступ к банковским счетам россиян

Ведомство хочет расширить свои полномочия, чтобы выявлять неплательщиков НДФЛ.

ФНС просит дать ей доступ к банковским счетам даже вне рамок налоговых проверок. Об этом пишет «Коммерсант». Информация об инициативе ведомства содержится в ответе на запрос частного лица. В Минфине подтвердили, что ФНС обратилась к ним с предложением о расширении своих полномочий. Налоговики утверждают, что инициатива поможет им бороться с незаконным предпринимательством.

По оценке экспертов, опрошенных «Коммерсантом», изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян. При выявлении незадекларированных доходов будет происходить доначисление налогов. Пострадать могут не только незаконные предприниматели, но и граждане, которые, например, часто продают товары на интернет-аукционах или просто получают деньги на карту от третьих лиц.

Сейчас ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. По статистике ФНС за прошлый год, было проверено 20 тысяч компаний и всего около 800 физлиц.

В Минфине заявили, что предложение ФНС будет рассмотрено. Сроки принятия инициативы на законодательном уровне пока неизвестны.

Инициатива Федеральной налоговой службы (ФНС) – получить право просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок, может помочь организации притока налогов без роста цен на услуги «серого сектора» экономики. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
«Я думаю, что это разумная инициатива ФНС, потому что у государства забирается все больше и больше денег. Люди почему-то считают, что дороги должны строиться за чужой счет, и зарплата учителям должны платить не они», — сказал он.
А.Кривошапко подчеркнул, что большой рынок услуг сейчас проходит мимо налоговой службы, хотя налоги сейчас небольшие и платить их нужно.
«Этот сегмент рынка, «серый сектор», точно проходит мимо кассы, хотя это не так много – 6%, платишь и все. Это касается не только квартир, а и всех персональных услуг, и этот рынок, который сейчас на самом деле проходит мимо, это ведь большие деньги, не меньше 10%», — отметил он.
По мнению А.Кривошапко, здесь важно налоговой службе не «перегнуть палку», а найти ту «золотую середину», где всем будет удобно – и людям и государству.
«Получится ли все это полностью конвертировать, конечно, нет. Но значительную часть можно. Для этого должно быть всем удобно, должны быть не запретительные драконовские ставки, а разумные. А какие — это опять-таки сложный вопрос. Тут нужно найти баланс», — заключил эксперт.

Это будет несложно реализовать с точки зрения работы банковской системы, но клиенты банков могут начать пользоваться другими средствами, которые сегодня может обеспечить технический прогресс. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. Михаил Беляев подчеркнул, что инициатива ФНС обусловлена благими побуждениями. Уменьшение серой зоны поможет государству точно высчитать ВВП и понять кто имеет право на помощь из бюджета, — считает эксперт.

На реализацию этой идеи уйдет слишком много денег, и эти траты не окупятся, поскольку люди могут отказаться от безналичного расчета, — сказал «Эху Москвы» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Потапенко отметил, что в России по разным оценкам от 15 до 18 миллионов самозанятых, которые работают в так называемой серой зоне. Чтобы наверняка отследить их деятельность придется на законодательном уровне ограничивать хождение наличных денег, на эту меру крупные банки и налоговики не пойдут, — считает экономист.

Комментарии

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woodpeker 11 июля 2018 | 14:06

Время наличных денег пришло.

viktorova 11 июля 2018 | 14:19

Не введут они ничего. Чиновников слишком много. Если начнут доначислять, народ, по призыву Колокольцева стучать начнёт на этих самых чиновников. А обьяснить происхождение средств для них - большой головняк.

vasyakirin 11 июля 2018 | 14:33

viktorova: Не проще один раз поменять налоговую систему и обеспечить 100% собираемости?
Всего то и надо отменить действующие налоги и оставить НДПИ, земельный налог, транспортный и экологический сбор с акцизами,
Грубо говоря Государство должно собирать дань с общественной собственности, а не с труда работников и доходов частного производства!

vezdehod 11 июля 2018 | 14:46

"НЭП" закончился - пора приступать к раскулачиванию.

huyt 11 июля 2018 | 14:08

По закону уже сегодня банк обязан в трёхдневный срок сообщать ФНС о фактах открытия или закрытия банковских счетов не только кампаний и ПИ, а и простых граждан. В стране с деградирующей экономикой увы госконтроль за вкладами неизбежен и будет введен. Я в этом не сомневаюсь.

jetsam 11 июля 2018 | 14:10

@Федеральная налоговая служба попросила@...чтоб к утру у меня лежали все списки,
- млять, млять, млять - привычно ответило горное эхо...

semia 11 июля 2018 | 14:10

О каких людях пишут эти твари? Путин освободил дружков он налогов на миллитарды долларов.
Миллиарды украдены у народа недобросовестными застройщиками. и выведены за рубеж.
ЦБ миллиарды потратил на санацию банков воришек.
Бесцельно уходят миллиарды в ДНР ЛНР АБХАзия Осетию СИРИю и прочие проекты Путина, а деньги для развлечений этой банды ФНС будет искать в кошельках обычных граждан.

huyt 11 июля 2018 | 14:16

semia: Питерский гопник со своими друганами никогда не будут платить налоги в полном объёме. За них заплатят нищие бабушки.

pusin_patriot 11 июля 2018 | 14:18

semia: Россия.

tks 11 июля 2018 | 14:10

Путисты от "большого ума" достали из пыльного сундука старое большевисткое лекало.
100 лет назад большевики сразу же взяли под контроль весь хлеб, организовав голод и управляя страной с его помощью, а эти возьмут под контроль весь пластик, организовав людям денежный голод. А голодный человек проще всего управляется.
Насчет разумности - разум и российские законы & чиновники понятия диаметрально расходящиеся.

Хотелось бы спросить иксперда, а как насчет отдельных льгот и привилегий для Кентов Пахана? Они за счет чего и главное, кого?

Топите "за Путина!"? Получите!

huyt 11 июля 2018 | 14:23

tks: А может и вправду у них хватит ума ездить по деревням и с помощью разбоя отбирать скот и урожай как это было в 20--30 е годы пришлого века.

neyexo 11 июля 2018 | 14:11

Вовремя предупредили.
Хоть я и плачу сам все налоги - но под матрасом целее видно будут

mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 14:12


Борьба всевозможных "органов" с российским народом продолжается.

pusin_patriot 11 июля 2018 | 14:12

А что так междусобойчиком, уровня пацан у пацана, поделись инфой, проще с наездами и отжимом?

Закон о банковской тайне? Не, не слышали.
Просто в кабинетиках междусобойчиком порешать? Даже без каких-либо формальных "законов", наделяющих чем-то там в праве получения информации определенного содержания, пролетающих в голосовалках автоматическим режимом.

neyexo 11 июля 2018 | 14:13

У налоговиков простой подход - сначала все приходы обложить налогом.
Потом, если есть несогласные, разбираться не спеша

alexakimfaa 11 июля 2018 | 14:27

neyexo: Кстати - а почему ФНС не задалась вопросом по поводу коммерческой деятельности гундяевской РПЦ?..Ведь РПЦ не платит никаких налогов...

antchr 11 июля 2018 | 14:28

В этой новости нет ничего нового.

delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 14:32

Вот ОНО!
Я ждал ЭТОГО!
Они и так это делают, но не официально, я это знаю доподлинно, поскольку на моих глазах происходило списание средств с карточек физлиц, имеющих счета в частных банках, по постановлению ФНС с опорой на судебное постановление, проходящее в упрощённом режиме. Как можно залезать на банковский счёт частного лица в частном банке? Нарушение всех прав. В России можно. Судится никто не стал, поскольку речь шла о 5-10 тысячах, но а если снимут у 100 тыс. человек?
Теперь будут официально и суммы подрастут до полного обнуления ваших накоплений, а потом иди судись... Через 10 лет отсудишь!

petrovich_spb 11 июля 2018 | 14:33

"Люди почему-то считают, что дороги должны строиться за чужой счет, и зарплата учителям должны платить не они"///

Ну да.
Ничего, что дорожники "ремонтируют" и строят в 5 раз дороже, чем в Европе.
Ничего, что учителям сокращают з/п уже несколько лет в пользу оборонки.

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