Федеральная налоговая служба попросила у Минфина полный доступ к банковским счетам россиян

Ведомство хочет расширить свои полномочия, чтобы выявлять неплательщиков НДФЛ.

ФНС просит дать ей доступ к банковским счетам даже вне рамок налоговых проверок. Об этом пишет «Коммерсант». Информация об инициативе ведомства содержится в ответе на запрос частного лица. В Минфине подтвердили, что ФНС обратилась к ним с предложением о расширении своих полномочий. Налоговики утверждают, что инициатива поможет им бороться с незаконным предпринимательством.

По оценке экспертов, опрошенных «Коммерсантом», изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян. При выявлении незадекларированных доходов будет происходить доначисление налогов. Пострадать могут не только незаконные предприниматели, но и граждане, которые, например, часто продают товары на интернет-аукционах или просто получают деньги на карту от третьих лиц.

Сейчас ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. По статистике ФНС за прошлый год, было проверено 20 тысяч компаний и всего около 800 физлиц.

В Минфине заявили, что предложение ФНС будет рассмотрено. Сроки принятия инициативы на законодательном уровне пока неизвестны.

Инициатива Федеральной налоговой службы (ФНС) – получить право просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок, может помочь организации притока налогов без роста цен на услуги «серого сектора» экономики. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

«Я думаю, что это разумная инициатива ФНС, потому что у государства забирается все больше и больше денег. Люди почему-то считают, что дороги должны строиться за чужой счет, и зарплата учителям должны платить не они», — сказал он.

А.Кривошапко подчеркнул, что большой рынок услуг сейчас проходит мимо налоговой службы, хотя налоги сейчас небольшие и платить их нужно.

«Этот сегмент рынка, «серый сектор», точно проходит мимо кассы, хотя это не так много – 6%, платишь и все. Это касается не только квартир, а и всех персональных услуг, и этот рынок, который сейчас на самом деле проходит мимо, это ведь большие деньги, не меньше 10%», — отметил он.

По мнению А.Кривошапко, здесь важно налоговой службе не «перегнуть палку», а найти ту «золотую середину», где всем будет удобно – и людям и государству.

«Получится ли все это полностью конвертировать, конечно, нет. Но значительную часть можно. Для этого должно быть всем удобно, должны быть не запретительные драконовские ставки, а разумные. А какие — это опять-таки сложный вопрос. Тут нужно найти баланс», — заключил эксперт.

Это будет несложно реализовать с точки зрения работы банковской системы, но клиенты банков могут начать пользоваться другими средствами, которые сегодня может обеспечить технический прогресс. Такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. Михаил Беляев подчеркнул, что инициатива ФНС обусловлена благими побуждениями. Уменьшение серой зоны поможет государству точно высчитать ВВП и понять кто имеет право на помощь из бюджета, — считает эксперт.

На реализацию этой идеи уйдет слишком много денег, и эти траты не окупятся, поскольку люди могут отказаться от безналичного расчета, — сказал «Эху Москвы» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Потапенко отметил, что в России по разным оценкам от 15 до 18 миллионов самозанятых, которые работают в так называемой серой зоне. Чтобы наверняка отследить их деятельность придется на законодательном уровне ограничивать хождение наличных денег, на эту меру крупные банки и налоговики не пойдут, — считает экономист.