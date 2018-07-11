Бывший директор по кастингу, работавшая с Люком Бессоном в начале 2000-х годов, обвинила режиссера в изнасиловании
Бывший директор по кастингу, работавшая с Люком Бессоном в начале 2000-х годов, обвинила режиссера в изнасиловании. Жалоба поступила на имя прокурора Парижа, — сообщает издание «Медиапарт». Еще две женщины заявили изданию, что подверглись домогательствам.
Представители Люка Бессона назвали обвинения фантастическими — режиссер категорически все отрицает.
Комментарии5
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polsan 11 июля 2018 | 13:43
Никогда такого не было и тут опять! ) Это какой -то вирус сезонный или как? )
glotov 11 июля 2018 | 13:43
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков отняли честь.
Оц тоц первертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц первертоц,
Кушает компот,
Оц тоц первертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц первертоц,
Пережить налёт!
consts 11 июля 2018 | 14:03
Почти 20 лет назад... интересно, как у них это доказывают? Или не доказывают? Кому больше суд поверит?
sg91 11 июля 2018 | 14:04
Интересно, решится ли Меркель обвинить в изнасиловании кого-нибудь из Советской группы войск в Германии, ставшего поотм известным человеком? ))
Пистец, за гранбью маразма. Никаких доказательств, просто пальцем показала и все.. Хуже лживых английских ублюдков. Те хоть трупы какие то показывают для приличия..
abulkor 11 июля 2018 | 14:09
На Западе появилась новая профессия - пострадавший от сексуальных домогательств. Профессиональный шантаж на законных основаниях.