Бывший директор по кастингу, работавшая с Люком Бессоном в начале 2000-х годов, обвинила режиссера в изнасиловании. Жалоба поступила на имя прокурора Парижа, — сообщает издание «Медиапарт». Еще две женщины заявили изданию, что подверглись домогательствам.

Представители Люка Бессона назвали обвинения фантастическими — режиссер категорически все отрицает.