Приморский краевой суд взыскал с МВД 53 тысячи рублей в пользу жителя Владивостока за незаконное задержание на митинге
Приморский краевой суд взыскал с органов МВД 53 тысячи рублей в пользу жителя Владивостока за незаконное задержание на митинге Алексея Навального 12-го июня.
На задержанного составили два административных протокола, его обвинили в неповиновении полицейским и нарушении порядка проведения митинга. Суд прекратил эти административные дела за отсутствием состава правонарушения, — сообщает издание Медуза.
Комментарии2
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huyt 11 июля 2018 | 14:00
Снова за счёт налогоплательщиков, а полицаи, которые задерживали,нарушая закон как бы ни при чём. С них надо было.
alexakimfaa 11 июля 2018 | 14:15
Вообще - это такая редкость,когда суд признаёт правоту гражданина, и отвергает т.н. "доводы" полицейских.....С чего бы это?..