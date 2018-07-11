Приморский краевой суд взыскал с МВД 53 тысячи рублей в пользу жителя Владивостока за незаконное задержание на митинге

Приморский краевой суд взыскал с органов МВД 53 тысячи рублей в пользу жителя Владивостока за незаконное задержание на митинге Алексея Навального 12-го июня.

На задержанного составили два административных протокола, его обвинили в неповиновении полицейским и нарушении порядка проведения митинга. Суд прекратил эти административные дела за отсутствием состава правонарушения, — сообщает издание Медуза.