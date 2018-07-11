Более двух тысяч туристов отказались платить курортный сбор в Ставропольском крае

Более двух тысяч туристов — это почти 3% — отказались платить курортный сбор в Ставропольском крае. Об этом РБК сообщили в краевом Министерстве туризма. Еще около 10 тысяч туристов оказались льготниками и были освобождены от выплат.

В Ставропольском крае курортный сбор взимается, в частности, в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. Закон вступил в силу 1-го мая. Власти Крыма отложили введение сбора на 2019 год, в Краснодарском крае от взимания платы отказались на время Чемпионата мира по футболу.

В Алтайском крае курортный сбор введен только на курорте Белокуриха.