Более двух тысяч туристов отказались платить курортный сбор в Ставропольском крае
Более двух тысяч туристов — это почти 3% — отказались платить курортный сбор в Ставропольском крае. Об этом РБК сообщили в краевом Министерстве туризма. Еще около 10 тысяч туристов оказались льготниками и были освобождены от выплат.
В Ставропольском крае курортный сбор взимается, в частности, в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. Закон вступил в силу 1-го мая. Власти Крыма отложили введение сбора на 2019 год, в Краснодарском крае от взимания платы отказались на время Чемпионата мира по футболу.
В Алтайском крае курортный сбор введен только на курорте Белокуриха.
Комментарии7
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kindman_a 11 июля 2018 | 13:45
Нех платить этим вообще.
Курортный сбор - за эту конюню?!
pusin_patriot 11 июля 2018 | 14:26
kindman_a: "Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Конституция РФ, ст. 27, п.1.
dobrodeyatel 11 июля 2018 | 13:47
"Станут на колени и бунтуют...." ))
ka_mate 11 июля 2018 | 13:47
Самое гениальное решение это поднятие пенсионного возраста и взимание платы
за поездку на курорт.
spb_aborigen 11 июля 2018 | 13:59
Почему в Калифорнии нет курортных сборов?
ltvjrhfn1 11 июля 2018 | 14:08
spb_aborigen:
зато есть бесплатные обеды для нищих и бомжей.
Ответ ясен, Калифорния территория демократии!
yralez 11 июля 2018 | 14:33
10 тысяч оказались теми, кто взимает сбор в свою пользу....полицаями и чекистами.
Да и кто, кроме них, может позволить себе отдых на югах .