Элла Памфилова: Муниципальный фильтр не должен убивать конкуренцию

Муниципальный фильтр не должен убивать конкуренцию, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она пообещала поднять этот вопрос на рабочей группе при администрации президента, которая создана специально для изменения выборного законодательства.

Группа начнет работу сразу после выборов, — добавила Памфилова.