Элла Памфилова: Муниципальный фильтр не должен убивать конкуренцию
Муниципальный фильтр не должен убивать конкуренцию, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она пообещала поднять этот вопрос на рабочей группе при администрации президента, которая создана специально для изменения выборного законодательства.
Группа начнет работу сразу после выборов, — добавила Памфилова.
Комментарии15
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gvs 11 июля 2018 | 13:41
Убить надо сам муниципальный фильтр. Тогда и конкуренция появится.
danko1 11 июля 2018 | 13:48
gvs: Не только муниципальный фильтр отменить надо, но и реальный закон о выборах вернуть.
И сбор подписей отменить надо, т.к сейчас любого неугодного по "проверке" отсеять можно, а вместо него вернуть залог минимальный, который возвращать надо будет, если меньше 5% получишь на выборах, чтобы отсеять лишних, у которых шансов нет.
И без гласности выборов реальных не бывает.
Но Эллочка играет по правилам, которые ей Кремль устанавливает.
Но зачем думающим людям в этих омерзительных играх участвовать?
kindman_a 11 июля 2018 | 13:57
danko1:
Элла Панфилова не должна убивать выборную конкуренцию.
Так правильнее.
huyt 11 июля 2018 | 14:18
kindman_a: Молчала бы эта Памфилова. ведь выборов по факту нет. а есть лишь потешные выборы, а именно не выборы, а переназначение.
jetsam 11 июля 2018 | 13:44
спала, спала и, вдруг, проснулась старина эллочка кабаева...
"ща, спою..."(с)
gregor 11 июля 2018 | 13:47
Элла Памфилова: Муниципальный фильтр не должен убивать конкуренцию
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Дважды два равно четыре , сказала Памфилова ...... .
Да ты чо , не может быть .... .
fikus74 11 июля 2018 | 13:50
Он её уже убил.
alexakimfaa 11 июля 2018 | 13:53
Этот пресловутый "муниципальный фильтр" должен быть отменён...И чем быстрей - тем лучше..Вообще - какой идиот его придумал? ..Ведь любому адекватному гражданину РФ понятно,что при повсеместном засилье всюду едросни этот "фильтр" - непреодолимая преграда...
danko1 11 июля 2018 | 13:57
alexakimfaa: Для того и придумали, чтобы оппозиция во власть не попала.
И придумали именно тогда, когда в Кремле и мэрии очень испугались мощных московских митингов 2011-2012 г.г.
dimavosko 11 июля 2018 | 14:24
alexakimfaa: Этот пресловутый "муниципальный фильтр" должен быть отменён.....Вообще - какой идиот его придумал?
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Идиот - не тот, кто его придумал. Он-то как раз умный. Сидит себе и посмеивается.
Идиоты - все, кто весь этот беспредел хавает и добавки просит.
rom8883 11 июля 2018 | 14:02
До выборов мэра Москвы этот вопрос не решат. А потом эабудут. На следующие выборы опять не решат.
grishakras 11 июля 2018 | 14:02
Лживая тварь
rampa 11 июля 2018 | 14:07
а почему после выборов? И каких выборов? Или это после того, как выборы вообще отменят?
greeg1 11 июля 2018 | 14:21
Ну и хитра тётенька с бородой. Заговорила о здоровой конкуренции, когда собянин себе выбрал мальчиков для битья, а путин своей рукой убрал губернаторские выборы. Кого дальше будем выбирать без фильтров, госпожа Щукина? Швондеров или Шариковых?
srk2658lu 11 июля 2018 | 14:35
//не должен убивать конкуренцию//
Элла всё по верхам.
Режим Путина убивает конкуренцию на всех уровнях.
Его надо отменять.