Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум сотрудникам посольства
Об этом сообщает афинская газета «Катимирини». По данным издания, россиян обвиняют в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность страны, а также попытках подкупа греческих чиновников. Газета называет только дну фамилию — Виктор Яковлев.
В российском МИДе РБК заявили, что в отношении Греции последуют зеркальные ответные меры.
Комментарии3
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kindman_a 11 июля 2018 | 13:49
"...в отношении Греции последуют зеркальные ответные меры..."
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Будут подкупать российских чиновников? :-)))))
danko1 11 июля 2018 | 14:06
kindman_a: По Дождю передали, что это была попытка подкупа, чтобы повлиять на духовенство Греции, насадить мнение РПЦ и не допустить самостоятельности украинской церкви.
srk2658lu 11 июля 2018 | 14:33
//попытках подкупа греческих чиновников.//
Да всех почти скупили. Это и ОИ2014 и ЧМ 2018.
Мафия всегда использует подкуп для достижения своих целей.
Если не срабатывает, тогда ликвидация...