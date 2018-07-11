Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум сотрудникам посольства

Об этом сообщает афинская газета «Катимирини». По данным издания, россиян обвиняют в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность страны, а также попытках подкупа греческих чиновников. Газета называет только дну фамилию — Виктор Яковлев.

В российском МИДе РБК заявили, что в отношении Греции последуют зеркальные ответные меры.