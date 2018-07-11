Федеральная налоговая служба хочет получить полный доступ к банковским счетам россиян

Это предложение направлено в Минфин. Налоговики считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет Коммерсант.

Сейчас ФНС может получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок, если налоговая служба добьется расширения полномочий, то сможет контролировать все средства, поступающие на счета россиян и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.