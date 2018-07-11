Федеральная налоговая служба хочет получить полный доступ к банковским счетам россиян
Это предложение направлено в Минфин. Налоговики считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет Коммерсант.
Сейчас ФНС может получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок, если налоговая служба добьется расширения полномочий, то сможет контролировать все средства, поступающие на счета россиян и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.
Комментарии5
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vpu2011 11 июля 2018 | 13:53
На ещё неостывшем трупе чемпионата.
rom8883 11 июля 2018 | 13:56
Начинаем с Путина. И потом вниз.
pionerka Зинаида Сацкая 11 июля 2018 | 13:56
Не хотят работать. Вычислять, сопоставлять, анализировать -- тьфу! Выкручивать руки проще.
plidurok Андрей Филимонов 11 июля 2018 | 13:57
Я так понял: Государство, являющееся частной собственностью людей в погонах, хочет получить полный доступ к денежным средствам россиян, хранящимся на банковских счетах.
pilpelzaken 11 июля 2018 | 14:29
plidurok:
Народец бреет начисто
Любимая страна,
И это - не чудачества,
Ведь моли шерсть нужна.