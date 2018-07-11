США объявили о намерении ввести новые пошлины на товары из Китая в размере двухсот миллиардов долларов

Пекин заявил, что шокирован действиями Вашингтона и обещал принять ответные меры.

Американские власти подготовили ещё один список из нескольких тысяч товаров, которые ввозят в страну из Китая. Их обложат 10типроцентными пошлинами, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Белый дом обвинил власти Китая в нежелании изменить торговую политику, которую администрация Трампа называет несправедливой. И утверждает, что азиатская страна наносит ущерб Соединённым Штатам. Трамп не раз заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, который по его словам достигает пятисот миллиардов долларов в год. США ранее ввели 25-процентные пошлины на китайские товары, общая стоимость которых более 30ти миллиардов долларов. Пекин ответил аналогичными мерами в отношении американских поставок. Трамп также обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий. Шокированный действиями Штатов Пекин выразил протест и призвал другие страны поддержать его и совместно защитить принципы свободной торговли. Власти Китая также намерены подать жалобу во Всемирную торговую организацию, сообщает ТАСС.

Вводимые США ограничения затронут широкий спектр китайского экспорта — от рыбных продуктов до кожаных изделий, мебели, одежды, телекамер, деталей телефонов и телевизоров.