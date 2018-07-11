США объявили о намерении ввести новые пошлины на товары из Китая в размере двухсот миллиардов долларов
Пекин заявил, что шокирован действиями Вашингтона и обещал принять ответные меры.
Американские власти подготовили ещё один список из нескольких тысяч товаров, которые ввозят в страну из Китая. Их обложат 10типроцентными пошлинами, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Белый дом обвинил власти Китая в нежелании изменить торговую политику, которую администрация Трампа называет несправедливой. И утверждает, что азиатская страна наносит ущерб Соединённым Штатам. Трамп не раз заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, который по его словам достигает пятисот миллиардов долларов в год. США ранее ввели 25-процентные пошлины на китайские товары, общая стоимость которых более 30ти миллиардов долларов. Пекин ответил аналогичными мерами в отношении американских поставок. Трамп также обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий. Шокированный действиями Штатов Пекин выразил протест и призвал другие страны поддержать его и совместно защитить принципы свободной торговли. Власти Китая также намерены подать жалобу во Всемирную торговую организацию, сообщает ТАСС.
Вводимые США ограничения затронут широкий спектр китайского экспорта — от рыбных продуктов до кожаных изделий, мебели, одежды, телекамер, деталей телефонов и телевизоров.
Комментарии3
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olegleon 11 июля 2018 | 13:12
"азиатская страна наносит ущерб Соединённым Штатам. "
"кругом враги!"
andre_klimov 11 июля 2018 | 13:23
Трамп, судя по всему, решил дожать Китай с двумя целями - окончательно отвязать юань от доллара, сделав его региональной ЮВА-валютой, и - установить симметричные пошлины, лишив Китая существующего в настоящее время гандикапа в торговле. Тем самым он пытается убить двух зайцев - и снять с доллара функцию смягчения периодических азиатских кризисов, и торговый баланс сделать реальным.
Китай - жёстий переговорщик, но - не тупо упёртый. Когда будет видно, что "статус кво" утерян - начнутся реальные переговоры. Вспомните, когда из-за нефти подорожала логистика - "тяжёлые" производства побежали из Китая. (Caterpilar, например, ушёл из Китая , но остался в Индии из-за близости к рынку сбыта. Да, из-за Обамы они просвистели мимо Штатов в Мексику, но из Китая - по любому ушли). Если в результате нежелания сбалансировать двухстороннюю торговлю Китай будет настаивать на своём исключительном праве "иметь Америку" - из-за вводимых пошлин побегут и другие виды производства. Что, кстати, благотворно скажется на производстве в регионе, позволив остальным странам конкурировать на равных.
Если кто-то думает, что Китаю оказана "особая честь" - пусть не заблуждается. Сингапур и Южная Корея, Япония и Австралия - торгуют с США на более равных условиях. И успешно торгуют, надо сказать.
tag188 11 июля 2018 | 13:24
Пока экономические сверхдержавы будут выяснять отношения в торговой войне, чуб может начать трещать у Россиюшки. От снижения спроса на сырье.