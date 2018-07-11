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Эксклюзив Эха 13:00, 11 июля 2018

ФНС просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок

Федеральная налоговая служба просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц вненалоговых проверок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В налоговой заявляют, что это необходимо для выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. Эксперты говорят, что подобные изменения позволят налоговым органам отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении не задекларированных доходов. По действующему законодательству информация о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок.

Федеральная Налоговая Служба просит у министерства финансов права просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок. В ведомстве считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет «Коммерсант».
Это будет несложно реализовать с точки зрения работы банковской системы, но клиенты банков могут начать пользоваться другими средствами, которые сегодня может обеспечить технический прогресс. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. «Сейчас теневая занятость в нашей стране составляет от 10 до 15 млн человек, пока они сидят в банках, и какие-то свои расчеты осуществляют картой, через свои открытые счета, поэтому банк может проследить и увидеть их. Но поскольку параллельно развивается сфера крипторасчетов, которые все больше и больше набирают обороты в виртуальной сфере, для людей, которые не хотят, чтобы их транзакции становились видны ФНС, для них это может послужить дополнительным толчком, чтобы они ушли в эту сферу. Эта криптосфера как раз анонимная, не контролируемая, и она позволяет осуществлять и переводы, и платежи, и даже кредитоваться», — сказал он. М.Беляев подчеркнул, что инициатива ФНС обусловлена благими побуждениями. По его мнению, уменьшение «серой зоны» поможет государству точно высчитать ВВП и понять, кто имеет право на помощь из бюджета. «ФНС преследуют благие цели, а они благие — вывести людей из теневой зоны, чтобы государство понимало, сколько у них работников, насколько прибавляется ВВП, кто должен платить налоги. Только как бы эти благие пожелания и благие шаги в позитивном направлении со стороны ФНС, не обернулись совершенно другой гранью, которая ситуацию и не улучшит, а ухудшит», — отметил М.Беляев.

Комментарии

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yralez 11 июля 2018 | 13:08

А служба собственной безопасности во главе с генералом чекистом у них есть ?
А то куда сведения передавать будут ?

gordy 11 июля 2018 | 13:12

"Это будет несложно реализовать с точки зрения работы банковской системы, но клиенты банков могут начать пользоваться другими средствами, которые сегодня может обеспечить технический прогресс."


Плюс офшоризация всей страны?

hastings 11 июля 2018 | 13:34

yralez: криптовалюты значит надо запретить. А то взяли моду - денюжки от государства прятать, умные нашлись. Я бы еще к контролю над счетами подключил и РПЦ, чтобы на богоугодные дела валюту собирать.

olegleon 11 июля 2018 | 13:10

"Уменьшение серой зоны поможет государству точно высчитать ВВП и понять кто имеет право на помощь из бюджета, — считает эксперт."

а почему вообще "серая зона" существует?

tvitov66 11 июля 2018 | 13:14

olegleon: потому что у нацЛидера есть друзья детсва

olegleon 11 июля 2018 | 13:18

tvitov66: и они втихаря подрабатывают и не платят взносы и налоги )))
ради смеха посмотрел доходы бюджета Дагестана. получается, что дагестанские дальнобойщики зарабатывают по 15 тысяч в месяц всего. т.е. даже на бензин им не должно хватать. а ведь местные налоговики верят в эту чушь, пока федеральный центр присылает деньги

tvitov66 11 июля 2018 | 13:20

olegleon: они очень даже громко подрабатывают, некоторые при этом громко играют на виолончелях

plank1957 11 июля 2018 | 13:13

Ага, щас теневой бизнес побежал в банки-банкроты, чтобы те его заложили.

blindpew_33 11 июля 2018 | 13:14

Ничего не понял.
Это всё вроде бы давно работает, ещё с 2013 года.
Журналажа?

lager23 11 июля 2018 | 13:20

Они доиграются так, что налоги никто не будет платить, тем более, что взамен люди ничего не получают кроме проблем за их же деньги!
Власть переходя точку здравого, незаметно погружается в абсурд....

ansata 11 июля 2018 | 13:25

Известно куда ведет дорога выстланная благими намерениями.

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