ФНС просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок

Федеральная налоговая служба просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц вненалоговых проверок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В налоговой заявляют, что это необходимо для выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. Эксперты говорят, что подобные изменения позволят налоговым органам отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении не задекларированных доходов. По действующему законодательству информация о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок.

Федеральная Налоговая Служба просит у министерства финансов права просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок. В ведомстве считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет «Коммерсант».

Это будет несложно реализовать с точки зрения работы банковской системы, но клиенты банков могут начать пользоваться другими средствами, которые сегодня может обеспечить технический прогресс. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев. «Сейчас теневая занятость в нашей стране составляет от 10 до 15 млн человек, пока они сидят в банках, и какие-то свои расчеты осуществляют картой, через свои открытые счета, поэтому банк может проследить и увидеть их. Но поскольку параллельно развивается сфера крипторасчетов, которые все больше и больше набирают обороты в виртуальной сфере, для людей, которые не хотят, чтобы их транзакции становились видны ФНС, для них это может послужить дополнительным толчком, чтобы они ушли в эту сферу. Эта криптосфера как раз анонимная, не контролируемая, и она позволяет осуществлять и переводы, и платежи, и даже кредитоваться», — сказал он. М.Беляев подчеркнул, что инициатива ФНС обусловлена благими побуждениями. По его мнению, уменьшение «серой зоны» поможет государству точно высчитать ВВП и понять, кто имеет право на помощь из бюджета. «ФНС преследуют благие цели, а они благие — вывести людей из теневой зоны, чтобы государство понимало, сколько у них работников, насколько прибавляется ВВП, кто должен платить налоги. Только как бы эти благие пожелания и благие шаги в позитивном направлении со стороны ФНС, не обернулись совершенно другой гранью, которая ситуацию и не улучшит, а ухудшит», — отметил М.Беляев.