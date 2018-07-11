Госдума готовится поменять порядок регистрации транспортных средств

Теперь регистрировать новые авто будут без посещения Госавтоинспекции. Эта норма распространится не на все машины, рассказал автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Егор Васильев. Васильев подчеркнул, что подобная практика уже применяется во многих странах.