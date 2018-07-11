Госдума готовится поменять порядок регистрации транспортных средств
Теперь регистрировать новые авто будут без посещения Госавтоинспекции. Эта норма распространится не на все машины, рассказал автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Егор Васильев. Васильев подчеркнул, что подобная практика уже применяется во многих странах.
Комментарии5
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polba 11 июля 2018 | 13:13
Про этот "Эксклюзив Эха" уже часов 7 пишут все новостные сайты.....
kindman_a 11 июля 2018 | 13:18
polba:
Не нравиться - вали на все другие новостные сайты.
polba 11 июля 2018 | 13:21
kindman_a: Не говорите мне что делать и я не скажу куда вам идти.
olegleon 11 июля 2018 | 13:14
такими темпами лет через 20 дойдут и до того, что будут вешать номер на машину на заводе и не нужно будет его менять при каждой смене владельца. хотя, хватит ли ума для этого у властей?
estamp 11 июля 2018 | 13:28
olegleon: дойдут и до того, что будут вешать номер на машину
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Дык этт уже есть. VIN называется