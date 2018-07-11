Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве, который был внесен в парламент 15 лет назад

Спикер думы Вячеслав Володин, который и был инициатором законопроекта в 2003 году, заявил, что он во многом устарел из-за того, что так долго «лежал на полке».

Документ предлагал гарантировать равные права мужчин и женщин при приеме на работу и ввести квоты в органах власти. Поправки ко второму чтению предполагали ввести определение харассмента как сексуального домогательства на работе.