Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве, который был внесен в парламент 15 лет назад
Спикер думы Вячеслав Володин, который и был инициатором законопроекта в 2003 году, заявил, что он во многом устарел из-за того, что так долго «лежал на полке».
Документ предлагал гарантировать равные права мужчин и женщин при приеме на работу и ввести квоты в органах власти. Поправки ко второму чтению предполагали ввести определение харассмента как сексуального домогательства на работе.
Комментарии14
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vasyakirin 11 июля 2018 | 12:38
Странно, надо было принять, потом отменить и подумать...
Чо в отчетном докладе напишите?
ignachio 11 июля 2018 | 12:53
Квоты это привилегии. Где тут равенство?
gordy 11 июля 2018 | 12:57
"Поправки ко второму чтению предполагали ввести определение харассмента как сексуального домогательства на работе."
Слуцкий наложил "вето"?
rash 11 июля 2018 | 12:38
Да уж, такая поправка Володину совсем не в жилу.
tks 11 июля 2018 | 12:44
Парад дебилов Охотного ряда. Депутаньё конченное.
polsan 11 июля 2018 | 12:45
Такой важный для России закон вдруг устарел. Может стоит доработать то, что там устарело в тексте закона и принять?! )
grantis 11 июля 2018 | 12:57
конечно, устарел. теперь нужно узаконить гендерное неравенство и возможность лапать всех и всегда. особенные привелегии в этом госдуре дать. А Слуцкого - инициатором законопроекта вписать
bencionchik 11 июля 2018 | 13:00
...и кокошники вернуть....
ex_ex 11 июля 2018 | 13:03
Конечно, проект безнадежно устарел. Когда они почти легализовали возможность бить жен - какое уж тут гендерное равенство. Да и вообще, наша цель - откат в средневековье, а не все эти современные пиндосские и гейропейские права и равенства.
hastings 11 июля 2018 | 13:05
Все законопроекты Госдумы должны проходить через ведомство РПЦ!
traktirschik 11 июля 2018 | 13:11
Квоты здесь явно лишние - это худшее , что можно скопировать с Запада
zloy_sok 11 июля 2018 | 13:16
Равенство прав? Устарел?! Они наверно распробовали как это девок за лобок трогать.... Теперь это будут узаконивать..
blindpew_33 11 июля 2018 | 13:19
Как я понял, именно из-за этих поправок документ и отклонили?
Ну не может Дума, где заседают и процветают слуцкие, принять такой закон. Это ж серпом себе по гениталиям.
zavlabor 11 июля 2018 | 13:29
Законы умаляющие права граждан, принимаются за одну неделю, а расширяющие права, лежат по 15 лет под сукном. Вот и вся квинтэссенция нашей власти.