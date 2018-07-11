Банк России отозвал лицензию у самарского «Газбанка»
Эта кредитная организация занимала 134 место в банковской системе России. За последний год Центробанк больше 10 раз применял к «Газбанку» меры надзорного воздействия. В том числе, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В Банке России отмечают также, что в деятельности «Газбанка» были выявлены нарушения законодательства об отмывании денежных средств.
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