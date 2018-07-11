Россия активно строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей
Об этом сообщает американский интернет журнал Defence One со ссылкой на данные снимков со спутников. В частности, обновление военной структуры ведётся в Балтийске. Эксперты говорят, что на этих объектах может быть размещена артиллерия и боеприпасы. Есть строения, похожие на бункеры для взрывчатых веществ. Кроме того, на спутниковых снимках можно увидеть строительство новой железнодорожной линии.
Комментарии12
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vladimirbelarus 11 июля 2018 | 12:36
Это не поможет, бездарное закапывание денег в землю, никто военных не будет захватывать. Они с голоду сами всё продадут.
archibald_dandy_esquire 11 июля 2018 | 13:08
vladimirbelarus:
не знаю, насчёт с голоду, но в Балтийске сухой закон (по крайней мере в 80-х годах прошлого века из Балтийска за выпивкой ездили в Калининград) -так что за литр водки военные морЯки могут, что хошь продать
vladimirbelarus 11 июля 2018 | 13:19
archibald_dandy_esquire: Да и раньше при советах прапорщики выносили со складов всё, что могли.
estamp 11 июля 2018 | 13:25
archibald_dandy_esquire: В 80-х ..
Ты еще коллективизацию вспомни.
В конце 80х много где в закрытых городах был "сухой закон"
fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:37
А чой-то про валы забыли на границе? В предыдущем сообщении про валы на границе говорили, чтобы самолеты НАТЫ не пролетали.
Неужели срыть успели супостаты.
noxepy_7_40_ 11 июля 2018 | 12:42
fig_vvam__: Ты плохо подготовился, поросёночек. Еще Анатолий Борисович объяснял, что линии обороны в России строились всегда не против внешнего врага, а против своих же граждан, чтоб на Запад не утекли. Садись, два.
gs1112 11 июля 2018 | 12:42
Мало того, что деньги пускают на ветер, так еще и экологию поганят. Может лучше внедрить систему прямых платежей. Т. Е. строителям платят за строительство казематов, но они ничего не строят, Ротенберги получают свои откаты (куда без Ротенбергов), солдаты получают зарплату, но ни с кем не воюют.
plank1957 11 июля 2018 | 12:50
Порадуемся за очередной распил. Где уж тут о пенсиях говорить? Надо было поднимать пенсионный возраст до 120 лет. Тогда бы точно пенсионеров у нас не было бы. Только вот как это поможет Путину с такими новшествами, я в упор не понимаю.
tag188 11 июля 2018 | 12:50
Представляю такую картину, лет так через 5.
Стоит россиянин возле своей халупы с проваленной крышей, без воды и газа. А вокруг высятся заброшенные и никому не нужные стадионы после Мундиаля, военные укрепления а-ля первая мировая война и тд.
proxozhij 11 июля 2018 | 12:52
А строения похожие на сортиры с дырками есть? Это непременная принадлежность русского воинства.
lager23 11 июля 2018 | 13:10
Путен забыл, что на дворе 21 век и крепости строить нет необходимости, а генералитет болен на голову равняясь на Преза, ....дурь сеять они умеют на наши деньги!
glotov 11 июля 2018 | 13:17
lager23: Не каждый вброс является правдой. Идет реконструкция нашего единственного незамерзающего порта на Балтике. С целью увеличить грузооборот.