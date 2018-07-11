Россия активно строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей

Об этом сообщает американский интернет журнал Defence One со ссылкой на данные снимков со спутников. В частности, обновление военной структуры ведётся в Балтийске. Эксперты говорят, что на этих объектах может быть размещена артиллерия и боеприпасы. Есть строения, похожие на бункеры для взрывчатых веществ. Кроме того, на спутниковых снимках можно увидеть строительство новой железнодорожной линии.