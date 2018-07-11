Греция высылает двоих российских дипломатов, и ещё двоим будет запрещён въезд в страну
Греция высылает двоих российских дипломатов, и ещё двоим будет запрещён въезд в страну за противоправные действия против национальной безопасности. Об этом пишет греческая газета «Катимерини». Имена дипломатов не называются, комментариев от российского МИДа пока нет.
Газета сообщает, что это ответ на вмешательство во внутренние дела Греции. Дипломатов обвиняют в попытке сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.
Комментарии8
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fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:39
Даже братушек-греков достали.
Видать крепко нагадили, если даже эти соплежуи-леваки на стену полезли.
polikarpich 11 июля 2018 | 12:50
А теперь, конечно же, будет очередной приступ "зеркальной болезни".
vladimirbelarus 11 июля 2018 | 12:54
Ну, как там греко-фашисты поживают? Скоро Машка-немытая башка взвоет, что греки опять продались пиндосам и тычут, тычут таки, подлецы, в спину ввп кинжалом?
archibald_dandy_esquire 11 июля 2018 | 13:04
vladimirbelarus: " тычут, тычут таки, подлецы, в спину ввп кинжалом "
в спину кинжалом - это серьёзно, а это просто пинки ногой по заднице
jblack2 11 июля 2018 | 13:04
Высылка связана с "...расширением российского влияния в Греции, включая, в частности, деятельность Императорского православного палестинского общества".
Данная религиозная организация явно не покушалась на суверенитет Греции.
Учитывая, что подобные скандалы идут в подавляющем большинстве от стран НАТО и их ближайших сателлитов, предположу о скоординированности данных скандалов.
Каждый участник борьбы с Россией поочередно поддерживает напряженность своей инициативой. Посыпают ранку солью, чтобы не заживала - одни кричат о вмешательстве в выборы, другие о кибератаках, третьи об отравлении, четвертые об российских подлодках в степях Украины.
Господа, кто там у вас следующий???
sergo_25_26 11 июля 2018 | 13:34
jblack2: обижают таких пушистых безобидных русских. Совести у них нет.
pulalala 11 июля 2018 | 13:19
Нет более паскудной нации.
y20160414 11 июля 2018 | 13:32
pulalala:
Кацапы – это не нация, а генетический мусор.