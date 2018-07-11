В Афганистане произошло вооруженное нападение на здание Департамента образования Джалалабада
По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 10 ранены. Об этом сообщает телеканал Тола-Ньюз со ссылкой на представителя губернатора провинции.
Нападавшие подожгли офис после того, как привели в действие взрывное устройство у входа. Сообщается также, что несколько человек были взяты в заложники.
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