В Афганистане произошло вооруженное нападение на здание Департамента образования Джалалабада

По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 10 ранены. Об этом сообщает телеканал Тола-Ньюз со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Нападавшие подожгли офис после того, как привели в действие взрывное устройство у входа. Сообщается также, что несколько человек были взяты в заложники.