Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию. О том, что в Единой России готовят послабления пенсионной реформы, ранее написали Ведомости.

Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий. Так сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он дал понять: пенсионную реформу смягчать не планируют. Правительство цитата по Интерфаксу «не закладывало в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». Замминистра труда и соцзащиты также сообщил, что увеличение пенсий на тысячу рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Ведомости ранее сообщили, что в Единой России предлагают сохранить действующие льготы для пенсионеров. Прежде всего чтобы не менять возраст выхода на пенсию для женщин с тремя или четырьмя детьми. Другое предложение отправлять на пенсию в том же возрасте как сейчас людей, которые работают на опасных и вредных предприятиях. Наконец в партии власти хотят дать людям возможность выхода на пенсию по старым правилам, но с меньшими выплатами, пишет издание.

В нескольких десятках городах страны ранее прошли митинги против пенсионной реформы. Госдума собирается рассмотреть проект закона 19 июля и принять его в двух оставшихся чтениях осенью. Сейчас нижняя палата ждёт реакцию на предложения правительства от региональных парламентов.