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12:07, 11 июля 2018

Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию

Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию. О том, что в Единой России готовят послабления пенсионной реформы, ранее написали Ведомости.

Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий. Так сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он дал понять: пенсионную реформу смягчать не планируют. Правительство цитата по Интерфаксу «не закладывало в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». Замминистра труда и соцзащиты также сообщил, что увеличение пенсий на тысячу рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Ведомости ранее сообщили, что в Единой России предлагают сохранить действующие льготы для пенсионеров. Прежде всего чтобы не менять возраст выхода на пенсию для женщин с тремя или четырьмя детьми. Другое предложение отправлять на пенсию в том же возрасте как сейчас людей, которые работают на опасных и вредных предприятиях. Наконец в партии власти хотят дать людям возможность выхода на пенсию по старым правилам, но с меньшими выплатами, пишет издание.

В нескольких десятках городах страны ранее прошли митинги против пенсионной реформы. Госдума собирается рассмотреть проект закона 19 июля и принять его в двух оставшихся чтениях осенью. Сейчас нижняя палата ждёт реакцию на предложения правительства от региональных парламентов.

Комментарии

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gvs 11 июля 2018 | 12:13

НИЗЗЯ смягчать! Ротенберги обеднеют! ))))

kindman_a 11 июля 2018 | 12:15

"...ждёт реакцию на предложения правительства от региональных парламентов..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А мнение НАРОДА -покую, да?!

danko1 11 июля 2018 | 12:22

kindman_a: Самое смешное, что этих чиновников-холуёв слово "защиты" в названии министерства присутствует.
И они защищают только правящую мафию, грабящую население.
А вот возврата выведенных триллионов на Запад этот холуй не требует, как и не требует создания давно обещанных 25 млн. рабочих мест.
Будут люди умирать без работы и не дождавшись пенсии.

gordy 11 июля 2018 | 13:16

"Замминистра труда и соцзащиты также сообщил, что увеличение пенсий на тысячу рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством."


Удвоить ВВП не удалось - осталось лишь отжать у населения?

arabtom 11 июля 2018 | 12:26

kindman_a: fig_vvam__: Ну и народу покуй мнение правительства - все уйдут на зарплаты в конвертах - какой смысл платить налоги и отчисления, если тебя все равно нае....

kottigr1 11 июля 2018 | 12:27

kindman_a: Об одном только просим уважаемого Владимира Владимировича.. По-жёстче там с нами.. !..Для нашей же пользы.

fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:15

Вредный какой Минтруд.
А Путин об этом ничего не знает.
Он бы все исправил .... но не знает.
Может, когда закон подписывать будет, то узнает?

bozk 11 июля 2018 | 12:16

Трамп спасиии!

(комментарий скрыт)

tag188 11 июля 2018 | 12:18

Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию
====================
Правильно, народонаселение должно нахлебаться по полной.
Может кто-нибудь головой пользоваться научится.

fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:22

tag188: Головой может научиться пользоваться тот у кого она есть.
К сожаления, у большинства российского населения она отсутствует.

v1965 11 июля 2018 | 12:20

Россия ещё не знала такого античеловечного министра труда. Покойный Починок по сравнению с этим - радикальный социалист и интеллектуал к тому же.

ura_123 11 июля 2018 | 12:25

v1965: Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Обаме и Трампе!

hz6691 11 июля 2018 | 12:22

О чьих пенсиях так заботиться Митруд?

ura_123 11 июля 2018 | 12:23

Вот вам ребяты и расчехлились враги народа. Чё там фошдь про демографию гундосил?

dekadik 11 июля 2018 | 12:23

рабы готовы умереть сголоду лишь бы с ними был их преподобный вечно....им ничего не нужно ни пенсии ни достойная жизнь...лишь бы все упреподобного было хорошо...

lager23 11 июля 2018 | 12:24

Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий.....
////////
Если вдуматься в эти слова, и попытаться совместить это со словами "сверхдержава" и "богатейшая страна в мире", то в итоге вы получите — геноцид населения вследствие нахождения в стране недоумков у власти последние 19 лет!

ed10075 11 июля 2018 | 12:26

Учитывая, что ни депутаты, ни президент ни правительство не легитимны, пенсионная реформа проводится без учета мнения и интересов народа. Если бы все они были действительно избраны народом, то они провели бы референдум, и только после этого были бы допустимы любые изменения.

efilika 11 июля 2018 | 12:27

За счет наших мужичин увеличим пенсионные выплаты женщинам. Сначала уберем льготы военным, депутатам, членам правительства и прочим судьям и прокурорским. И уберем им доплаты. А после этого давайте считать сэкономленные средства.

podwodnik 11 июля 2018 | 12:30

Минтруд - за труд! До гробовой доски.

kryimzdick 11 июля 2018 | 12:32

Надо, надо, надо. Надо ватников наказать.

ramses333 11 июля 2018 | 12:35

Душа болит за ВВП. Какие все-таки вороватые, безнравственные и коварные бояре окружают царя! Так и норовят его подставить.

vlabumur 11 июля 2018 | 12:36

" Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди журналистам.

Американец прав.

jetsam 11 июля 2018 | 12:40

101% вариант
натравить пенсионеров, чтобы они толпой были за повышение пенсионного возраста.
и все. никаких "я против" не вякнет никто :)

"ты против своей бабушки?????????????"
---
разделяй и властвуй (с)ВБ
а еще киздяд, что скрепы локальные, самобытные, скиздили с англичанки как всегда...

deaman 11 июля 2018 | 12:40

Вообще-то вопрос такого уровня должен решаться не в правительстве и парламенте, а на референдуме. В Крыму использовали этот инструмент, давайте и в этом случае используем, а? ;-)

bencionchik 11 июля 2018 | 13:07

deaman: /Вообще-то вопрос такого уровня должен решаться не в правительстве и парламенте, а на референдуме. В Крыму использовали этот инструмент, давайте и в этом случае используем, а? ;-) //
На всю расею не хватит зеленых человечков чтобы контролировали "правильное и всенародное" волеизъявление!!!
И вообще - чего ноете? Крым же ваш!!! Не обляпайтесь!!!

uralruss 11 июля 2018 | 12:42

Ну что, еб.аны, голосовавшие за того персонажа?! Отблагодарил он вас руками Димона и всей остальной шушеры.
Режим же надо на что то содержать. Ментов кормить, которые выйдут на улицы, и будут пиз.ить вас за ваши же деньги.
Дерипаськам оплачивать их развлекаловки с рыбками, которые стоят стране потом миллиарды долларов. Продолжайте далльше гллубоко работать языками . Подумайте о детях и внуках своих, что им то достанется от нерадивых родичей!!!

bencionchik 11 июля 2018 | 13:09

uralruss: Подумайте о детях и внуках своих, что им то достанется от нерадивых родичей!!! ////

Матрешка со свистком им достанется...и тухлый запах скреп....

dekadik 11 июля 2018 | 12:44

МинТруд главный враг народа...

jetsam 11 июля 2018 | 12:49

dekadik: неа
главный враг народа - федеральный телевизор.

nata_roo 11 июля 2018 | 12:56

Где Алеша?! Где митинги?!

keg 11 июля 2018 | 13:26

я охреневаю от того как эти сволочи ненавидят своих холопов....

proxozhij 11 июля 2018 | 13:32

А ведь все хорваты подлые — не дали завоевать чемпионство.

vadimp 11 июля 2018 | 13:32

"Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий."

Какие в пень "росты темпа"?
Одних грабить дабы добавить другим - это штоль "росты темпа"?

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