Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию
Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию. О том, что в Единой России готовят послабления пенсионной реформы, ранее написали Ведомости.
Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий. Так сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он дал понять: пенсионную реформу смягчать не планируют. Правительство цитата по Интерфаксу «не закладывало в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». Замминистра труда и соцзащиты также сообщил, что увеличение пенсий на тысячу рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Ведомости ранее сообщили, что в Единой России предлагают сохранить действующие льготы для пенсионеров. Прежде всего чтобы не менять возраст выхода на пенсию для женщин с тремя или четырьмя детьми. Другое предложение отправлять на пенсию в том же возрасте как сейчас людей, которые работают на опасных и вредных предприятиях. Наконец в партии власти хотят дать людям возможность выхода на пенсию по старым правилам, но с меньшими выплатами, пишет издание.
В нескольких десятках городах страны ранее прошли митинги против пенсионной реформы. Госдума собирается рассмотреть проект закона 19 июля и принять его в двух оставшихся чтениях осенью. Сейчас нижняя палата ждёт реакцию на предложения правительства от региональных парламентов.
Комментарии33
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gvs 11 июля 2018 | 12:13
НИЗЗЯ смягчать! Ротенберги обеднеют! ))))
kindman_a 11 июля 2018 | 12:15
"...ждёт реакцию на предложения правительства от региональных парламентов..."
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А мнение НАРОДА -покую, да?!
danko1 11 июля 2018 | 12:22
kindman_a: Самое смешное, что этих чиновников-холуёв слово "защиты" в названии министерства присутствует.
И они защищают только правящую мафию, грабящую население.
А вот возврата выведенных триллионов на Запад этот холуй не требует, как и не требует создания давно обещанных 25 млн. рабочих мест.
Будут люди умирать без работы и не дождавшись пенсии.
gordy 11 июля 2018 | 13:16
"Замминистра труда и соцзащиты также сообщил, что увеличение пенсий на тысячу рублей в год возможно только при реформе, предложенной правительством."
Удвоить ВВП не удалось - осталось лишь отжать у населения?
arabtom 11 июля 2018 | 12:26
kindman_a: fig_vvam__: Ну и народу покуй мнение правительства - все уйдут на зарплаты в конвертах - какой смысл платить налоги и отчисления, если тебя все равно нае....
kottigr1 11 июля 2018 | 12:27
kindman_a: Об одном только просим уважаемого Владимира Владимировича.. По-жёстче там с нами.. !..Для нашей же пользы.
fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:15
Вредный какой Минтруд.
А Путин об этом ничего не знает.
Он бы все исправил .... но не знает.
Может, когда закон подписывать будет, то узнает?
bozk 11 июля 2018 | 12:16
Трамп спасиии!
tag188 11 июля 2018 | 12:18
Минтруд выступил против смягчения условий повышения возраста выхода на пенсию
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Правильно, народонаселение должно нахлебаться по полной.
Может кто-нибудь головой пользоваться научится.
fig_vvam__ 11 июля 2018 | 12:22
tag188: Головой может научиться пользоваться тот у кого она есть.
К сожаления, у большинства российского населения она отсутствует.
v1965 11 июля 2018 | 12:20
Россия ещё не знала такого античеловечного министра труда. Покойный Починок по сравнению с этим - радикальный социалист и интеллектуал к тому же.
ura_123 11 июля 2018 | 12:25
v1965: Никогда ещё россияне не жили так плохо как при Обаме и Трампе!
hz6691 11 июля 2018 | 12:22
О чьих пенсиях так заботиться Митруд?
ura_123 11 июля 2018 | 12:23
Вот вам ребяты и расчехлились враги народа. Чё там фошдь про демографию гундосил?
dekadik 11 июля 2018 | 12:23
рабы готовы умереть сголоду лишь бы с ними был их преподобный вечно....им ничего не нужно ни пенсии ни достойная жизнь...лишь бы все упреподобного было хорошо...
lager23 11 июля 2018 | 12:24
Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий.....
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Если вдуматься в эти слова, и попытаться совместить это со словами "сверхдержава" и "богатейшая страна в мире", то в итоге вы получите — геноцид населения вследствие нахождения в стране недоумков у власти последние 19 лет!
ed10075 11 июля 2018 | 12:26
Учитывая, что ни депутаты, ни президент ни правительство не легитимны, пенсионная реформа проводится без учета мнения и интересов народа. Если бы все они были действительно избраны народом, то они провели бы референдум, и только после этого были бы допустимы любые изменения.
efilika 11 июля 2018 | 12:27
За счет наших мужичин увеличим пенсионные выплаты женщинам. Сначала уберем льготы военным, депутатам, членам правительства и прочим судьям и прокурорским. И уберем им доплаты. А после этого давайте считать сэкономленные средства.
podwodnik 11 июля 2018 | 12:30
Минтруд - за труд! До гробовой доски.
kryimzdick 11 июля 2018 | 12:32
Надо, надо, надо. Надо ватников наказать.
ramses333 11 июля 2018 | 12:35
Душа болит за ВВП. Какие все-таки вороватые, безнравственные и коварные бояре окружают царя! Так и норовят его подставить.
vlabumur 11 июля 2018 | 12:36
" Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди журналистам.
Американец прав.
jetsam 11 июля 2018 | 12:40
101% вариант
натравить пенсионеров, чтобы они толпой были за повышение пенсионного возраста.
и все. никаких "я против" не вякнет никто :)
"ты против своей бабушки?????????????"
---
разделяй и властвуй (с)ВБ
а еще киздяд, что скрепы локальные, самобытные, скиздили с англичанки как всегда...
deaman 11 июля 2018 | 12:40
Вообще-то вопрос такого уровня должен решаться не в правительстве и парламенте, а на референдуме. В Крыму использовали этот инструмент, давайте и в этом случае используем, а? ;-)
bencionchik 11 июля 2018 | 13:07
deaman: /Вообще-то вопрос такого уровня должен решаться не в правительстве и парламенте, а на референдуме. В Крыму использовали этот инструмент, давайте и в этом случае используем, а? ;-) //
На всю расею не хватит зеленых человечков чтобы контролировали "правильное и всенародное" волеизъявление!!!
И вообще - чего ноете? Крым же ваш!!! Не обляпайтесь!!!
uralruss 11 июля 2018 | 12:42
Ну что, еб.аны, голосовавшие за того персонажа?! Отблагодарил он вас руками Димона и всей остальной шушеры.
Режим же надо на что то содержать. Ментов кормить, которые выйдут на улицы, и будут пиз.ить вас за ваши же деньги.
Дерипаськам оплачивать их развлекаловки с рыбками, которые стоят стране потом миллиарды долларов. Продолжайте далльше гллубоко работать языками . Подумайте о детях и внуках своих, что им то достанется от нерадивых родичей!!!
bencionchik 11 июля 2018 | 13:09
uralruss: Подумайте о детях и внуках своих, что им то достанется от нерадивых родичей!!! ////
Матрешка со свистком им достанется...и тухлый запах скреп....
dekadik 11 июля 2018 | 12:44
МинТруд главный враг народа...
jetsam 11 июля 2018 | 12:49
dekadik: неа
главный враг народа - федеральный телевизор.
nata_roo 11 июля 2018 | 12:56
Где Алеша?! Где митинги?!
keg 11 июля 2018 | 13:26
я охреневаю от того как эти сволочи ненавидят своих холопов....
proxozhij 11 июля 2018 | 13:32
А ведь все хорваты подлые — не дали завоевать чемпионство.
vadimp 11 июля 2018 | 13:32
"Снижение пенсионного возраста в частности для многодетных женщин не позволит обеспечить планируемые росты темпа пенсий."
Какие в пень "росты темпа"?
Одних грабить дабы добавить другим - это штоль "росты темпа"?