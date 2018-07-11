Футболист питерского Зенита Юрий Жирков завершил карьеру в  сборной России

34-летний защитник сыграл на чемпионате мира три матча и провел их, как и вся российская оборона на высоком уровне. На встречу с хорватами Юрий уже не вышел, сказалась обострившаяся травма, а после турнира Жирков объявил о том, что покидает национальную команду. По его словам, травма – это знак, что от чего-то нужно отказаться, тем более, что уже второе лето подряд он остается без отпуска. Год назад Юрий участвовал в Кубке Конфедерации. Сейчас ему предстоит вернуться в Зенит и отправляться с командой на сборы после почти двухмесячнйо подготовке к чемпионату мира. Времени на семью совсем не остается. Это и стало главной причиной. До Жиркова о своем уходе из сборной объявил Александр Самедов, а Сергей Игнашевич и вовсе закончил карьеру.

Юрий Жирков провел за сборную 87 матчей и забил два мяча. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.