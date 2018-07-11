"В ФНС хотят получить право просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок"

В ведомстве считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет «Коммерсант».

На реализацию этой идеи уйдет слишком много денег, и эти траты не окупятся, поскольку люди могут отказаться от безналичного расчета. Такую точку зрения высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

«ФНС хотел бы получать информацию о счетах, они хотят вывести так называемый самозанятых людей из тени и заставить платить налоги. Под это будут запрошены из бюджета колоссальные деньги, и потрачены соответственно, обратно эти деньги не будут получены в виде налогов», — сказал он.

Д.Потапенко отметил, что в России по разным оценкам от 15 до 18 миллионов самозанятых, которые работают в так называемой «серой зоне». Чтобы наверняка отследить их деятельность, по его словам, придется на законодательном уровне ограничивать «хождение наличных денег», на эту меру крупные банки и налоговики не пойдут.

«Мы вернемся в страну «вечнозеленого нала», поэтому говорить о том, что появится налогооблагаемая база, не стоит. Это прямой ущерб экономике России. Когда в данном случае ФНС запрашивает из карманов налогоплательщиков деньги для сборов денег у налогоплательщиков, то надо ставить затраты, которые понесет налогоплательщик, против дохода, которые он потенциально получит из этой так называемой серой или черной зоны. В данном случае, все люди, работавшие в черной или серой зоне, по мнению ФНС, просто перейдут на наличные расчеты, как это было еще при советской власти, когда не было карт», — отметил он.