В ФНС хотят получить право просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок
В ведомстве считают, что это поможет бороться с незаконным предпринимательством, — пишет «Коммерсант».
На реализацию этой идеи уйдет слишком много денег, и эти траты не окупятся, поскольку люди могут отказаться от безналичного расчета. Такую точку зрения высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.
«ФНС хотел бы получать информацию о счетах, они хотят вывести так называемый самозанятых людей из тени и заставить платить налоги. Под это будут запрошены из бюджета колоссальные деньги, и потрачены соответственно, обратно эти деньги не будут получены в виде налогов», — сказал он.
Д.Потапенко отметил, что в России по разным оценкам от 15 до 18 миллионов самозанятых, которые работают в так называемой «серой зоне». Чтобы наверняка отследить их деятельность, по его словам, придется на законодательном уровне ограничивать «хождение наличных денег», на эту меру крупные банки и налоговики не пойдут.
«Мы вернемся в страну «вечнозеленого нала», поэтому говорить о том, что появится налогооблагаемая база, не стоит. Это прямой ущерб экономике России. Когда в данном случае ФНС запрашивает из карманов налогоплательщиков деньги для сборов денег у налогоплательщиков, то надо ставить затраты, которые понесет налогоплательщик, против дохода, которые он потенциально получит из этой так называемой серой или черной зоны. В данном случае, все люди, работавшие в черной или серой зоне, по мнению ФНС, просто перейдут на наличные расчеты, как это было еще при советской власти, когда не было карт», — отметил он.
Комментарии23
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tvitov66 11 июля 2018 | 12:10
В ФСН знают что жадность до добра доводит, особенно когда это чужое добро
tks 11 июля 2018 | 12:10
Путисты от "большого ума" достали из пыльного сундука старое большевисткое лекало.
100 лет назад большевики сразу же взяли под контроль весь хлеб, организовав голод и управляя страной с его помощью, а эти возьмут под контроль весь пластик, организовав людям денежный голод. А голодный человек проще всего управляется.
tvitov66 11 июля 2018 | 12:18
tks: копать самим себе яму эффективнее на дне - что-б наверняка
kottigr1 11 июля 2018 | 12:10
Надо еще ввести правило, что бы россияне могли доставать из холодильника щи и холодец только после растаможки.. Оплатил - забрал.. не заплатил - не забрал.. И что бы обязательно после уплаты всех налогов и пошлин на дисплее холодильника высвечивалось бы доброе и заботливое.. "Приятного аппетита!"...
danko1 11 июля 2018 | 12:15
kottigr1: Спасибо. У меня как раз последний контейнер с холодцом в холодильнике остался.
Надо доесть пока таможенники не нагрянули.
kottigr1 11 июля 2018 | 12:22
danko1: Вот Вы улыбаетесь.. А за этими новыми российскими технологиями - будущее.. Сначала обяжут производителей холодильников встраивать в них флеш-память, для учета калорий съеденных пользователем, терминалы мгновенной оплаты налогов на еду.. а потом и на строительство продуктопроводов в каждую квартиру(по аналогии с мусоропроводами, только в обратной последовательности) замахнутся..
Представляете как станет удобно ? Грамотные кремлевские повара будут в них закладывать вкусную и полезную пищу.. Вы легким и непринужденным движением касаетесь карточкой "Мир" датчик оплаты.. Кормушка открывается и вы получаете миску вкусной похлебки !
Кра-со-та.. !
danko1 11 июля 2018 | 12:28
kottigr1: Я серьезно. Обычно холодец только на Новый год варю, но в огромных объемах, в 2-х 20-литровых кастрюлях, раздавая друзьям и знакомым вместо бесполезных сувениров.
А тут решила несколько дней назад и летом приготовить, но в малом объеме. И действительно холодец заканчивается.
tks 11 июля 2018 | 12:38
kottigr1: Так тогда можно и телек в холодильник встроить, и вот оно - долгожданное примирение!
kottigr1 11 июля 2018 | 12:46
tks: Дельное предложение.. Холодильник открывать только после принудительного просмотра новостей по "Вести 24", а малоимущим, если не хватает денег на килограмм сосисек, можно часть суммы засчитывать обязательным просмотром телепередачи "Вечер с Соловьевым".. Вот она.. Настоящая социальная забота государства в массы !
vedma2017 11 июля 2018 | 12:37
kottigr1:
Ну вот зачем вы им подсказываете ?! Они теперь обязательно этой идеей воспользуются.
danko1 11 июля 2018 | 12:12
Налоги платить надо и контроль за доходами осуществлять. Но всех.
А то получается, что Путин своих подельников от уплаты налогов освобождает, а для остальных контроль.
И уверена, что контролировать триллионы, выводимые на Запад теми, кто во власти, никто не будет.
И если требовать с людей уплаты налогов по всем доходам, то должно и у людей быть право требовать проверку расходов их налогов.
И тогда Путин не будет триллионы выкидывать на строительство и содержание десятков дворцов и дорогостоящие развлечения. И его ОПГ была бы под контролем и давно на скамье подсудимых, а не скрывать свою недвижимость и доходы, что им Путин разрешил.
tag188 11 июля 2018 | 12:15
Да уже давно пора вшить каждому россиянину чип, на котором будет вся информация -- банковский счет, медицинский полис, паспортные данные, ИНН и тд. И заодно отслеживать перемещения можно будет.
Технологии не стоят на месте, что наши госорганы где-то в середине ХХ века застряли?
efilika 11 июля 2018 | 12:29
tag188: с рождения, кьто согласится в зрелом возрасте и здравой памяти?
kunst54 11 июля 2018 | 12:16
Ясно и без Потапенко, что восторжествует черный нал, и вообще фэнеэсу не с чего будет получать налоги.
kunst54 11 июля 2018 | 12:19
Да, но тогда как и кто же станет покупать виолончели бочками?
nehoroshiy 11 июля 2018 | 12:20
"Почему предприниматели уходят в подполье?" Это вопрос даже не рассматривается и выводов ни каких не делается уже много лет. Только на уровне демагогии.
ohrjr 11 июля 2018 | 12:26
Выполнение "майских указов" требует от чиновников новых порций дури! Они ее и выдают...
yurhip 11 июля 2018 | 12:27
"В ФНС хотят получить право просматривать банковские счета физических лиц без официальных налоговых проверок"
И пива, желательно, холодного в жаркий летний лень. Как я их понимаю!!! В вот Бендер их не понял бы: он всегда интересовался: "а ключи от квартиры, где деньги лежат, вам не надо?"
parasuk_ 11 июля 2018 | 12:35
Жулик и вор навальный, привыкший собирать деньги с глупых хомячков себе на карточку, заранее начал грустить :)
t_l_v 11 июля 2018 | 12:52
parasuk_:
Ну а Вы все радуетесь непонятно чему, мил человек?
На этот раз что Вас так развеселило, стесняюсь спросить.
Что все кому не лень будут шарить по Вашим счетам и карточкам как у себя в кармане? Или это Вам все равно, лишь бы Навальному плохо было?
Как это по-советски, чесслово.
nns33 11 июля 2018 | 12:54
parasuk_: Жулик и вор навальный, привыкший собирать деньги с глупых хомячков себе на карточку ====== А почему Вас это волнует? Если люди и переводят ему,то свои ,заработанные. Это не обязаловка ! Несколько дней назад,ночью было снято и переведено на счета физ. лиц 58 миллионов со счёта ЦБ ( деньги принадлежали какому-то банку) Вот о чём надо переживать и говорить. Ведь в ЦБ существует служба безопасности. Не справляется или что ?! И тишина!
t_l_v 11 июля 2018 | 12:37
Все правильно. Перейдут на нал. А накопления переведут в доллары и будут хранить дома.
Неужели наши горе-налоговики этого не понимают? Неужели насколько идиоты и не видят абсолютно никаких причинно-следственных связей?
pikol 11 июля 2018 | 12:52
На следующем этапе налоговики будут проводить проверку при открытии счета, если сумма вклада превышает ,например, среднюю зарплату.