Сборные Хорватии и Англии сыграют сегодня в полуфинале Чемпионата мира по футболу
Матч пройдёт на стадионе «Лужники». Он начнётся в 9 вечера.
Напомню, в первом полуфинале сборная Франции победила команду Бельгии. Матч за третье место пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал Чемпионата 15 июля в «Лужниках».
Комментарии2
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glotov 11 июля 2018 | 11:41
Старушка сейчас мучается, подобно Гамлету:
Приезжать, или не приезжать? Вот, в чем вопрос !
romashka__ 11 июля 2018 | 12:00
glotov: У неё встреча с Трампом.