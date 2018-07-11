"Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО, не встретило высшее руководство Бельгии"

Без торжественного приёма Трамп остался из-за полуфинала Чемпионата мира по футболу, в котором бельгийцы играли с французами.

Бельгийский король Филипп и глава МИД Дидье Рейндерс наблюдали за футбольным матчем на стадионе в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель находился в фанзоне города Брен-ле-Конт. Об этом пишет бельгийская пресса.