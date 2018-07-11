Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО, не встретило высшее руководство Бельгии
Без торжественного приёма Трамп остался из-за полуфинала Чемпионата мира по футболу, в котором бельгийцы играли с французами.
Бельгийский король Филипп и глава МИД Дидье Рейндерс наблюдали за футбольным матчем на стадионе в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель находился в фанзоне города Брен-ле-Конт. Об этом пишет бельгийская пресса.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi2 11 июля 2018 | 11:39
Ню, ню... Только и могу сказать) Будем наблюдать с интересом )
fig_vvam__ 11 июля 2018 | 11:42
banyi2: Президент США Дональд Трамп заявил в ходе завтрака с генеральным секретарем NATO Йенсом Столтенбергом, что Россия контролирует Германию, поставляя ей газ и нефть.
"Германия - пленник России, потому что они получают энергию от России. Они платят России миллиарды долларов, а мы должны защищать их от России", - цитирует Трампа AFP.
Это заявление американский президент сделал в ходе саммита NATO в Брюсселе
Нюхай, ты к вони привычна.
sanisan 11 июля 2018 | 11:49
ЧМ РФ к себе заманила, чтоб Трампа никто не смог встретить, который на саммит НАТО в Бельгию только что приехал, а все первые лица в это время в Москве футбол с Путиным смотрят, им не до Трампа. Они вообще мечтают исключить США и Канаду из НАТО, а вместо них Россию и Китай пригласить, чтоб построить всем вместе мощный экономический интернациональный социалистический евразийский союз от Лиссабона до Владивостока.
gordy 11 июля 2018 | 11:55
"Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО, не встретило высшее руководство Бельгии"
Только заказанный ими таксист Uberа с табличкой?
jjuddgge_ddrredd 11 июля 2018 | 11:50
Fake News о Трампе и Америке на "Эхо", судя по всему, стряпает "эксперт" Карина, по-моему мнению (ИМХО) - старая наркоманка, шастающая по бесплатным обедам-ужинам, которые устраивают спонсоры Демпартии (Сорос etc) для всех желающих с корочкой журналиста, в NYC и D.С. А потом бесплатно отобедавший обкакакает Трампушку))
Но главное Моё разочарование - в Венедиктове. Ведь производит своими рассуждениями впечатление умнейшего чела. Но абсолютно не понимает суть происходящего в US.
Помню, Венедиктов молвил, что, мол, кгина проходимца Вулфа "Fire and Fury" будет иметь сильнейшие последствия для Трампа))). И? Да всем более-менее адекватным, понимающим людям было понятно, что эта помойная книга была написана Вулфом исключительно для того, чтобы срубить бабло с анти-трамповских придурковв (libtards). Только для этого. И что через пару недель о ней все забудут.
Эта смешная Карина пишет, что, мол, Трамп - фейковый миллиардер. А так у него - пара миллионов, и всё. И это вывешивается на "Эхо"! Ну и ну!! А него куча небоскрёбов "TRUMP" по всему Миру, не только башня в NYC. Это - Чикаго, Ванкувер, Торонто, Вегас и т.д. Каждый - стоимостью не менее 1 миллиард (1 000 миллионов) $ . Куча гольф-курортов по всему миру, каждый стоимостью многие сотни миллинов $. Недавно сын Трампа (Эрик) пожертвовал 20 млн $ на борьбу с раком. И тут появляется Карина, с опусом, что Трамп - почти нищий, пара миллинов у него, не более. Ну зачем ЭТО на "Эхо"?. Почему нет адекватной картинки Америки на "Эхо" того же Таратуты или Алексашенко? Разный взгляд у них, но вполне адекватный...хе-хе..
jjuddgge_ddrredd 11 июля 2018 | 11:53
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. А вот свежая РЕАЛЬНАЯ новость из Брюсселя. Которой не будет на "Эхо", а будет очередной бред от Карины, типа как её порнозвезда поцеловала своими дряблыми губами в её дряблую щёку))НОВОСТЬ. Трамп жёстко сказал генсеку НАТО. Зачем мы должны вкладывать миллиарды $ в НАТО, если Германия вкладывает миллиарды в Россию (плата за углеводороды), а потом Америка должна платить миллиарды НАТО для защиты Германии от России...Но местной ботве больше интересна желтизна с порнозвёздами, чем нормальные, актуальные новости. Поэтому и Карина....хе-хе
Меня зОбанили в ноябре прошлого года. Комменты на "Эхо" - давно уже помойка, лежбище для пригоженских 11-рублёвых троллей, для хохлотроллей, пэнзионэров-маразматикофф и прочих имбецилофф.
Но недавно вернулся из Моей любимой Америки - там у Меня брат на ПМЖ, был в гостях, а на "Эхо" - очередной глупый высер от "эксперта по Трампу и Америке"Карины, где она восторгается, как какая-то вышедшая в тираж старая порнозвезда, ищущая 15 мин. славы, поцеловала Ыкспэрда в щёку. Ну и ну! И это уровень "Эха"?! Sad!
Решил отписаться, потому что "Эхо" - пожалуй единственный популярный ресурс, где хоть какую-то адекватную инфу о положении дел в России можно получить, но вот картинка об Америке и Трампе стала откровенно жёлтой, неадекватной, через призму воспрриятия положении дел там Кариной (по-моему, чисто ИМХО, она - старая потасканная наркоманка, проживающая в каком-то бомжатнике в NYC, трущаяся на бесплатных мероприятиях - обеды, ужины, коих множество там, устраиваемых спонсорами Демпартии, Соросом и т.д.)
Конечно, желтизна поднимает рейтинги ресурса. А как быть с продвинутой аудиторией? Ведь ничего, кроме брезгливости, неадекватные опусы от Карины и fake news о Трампе, не вызывают. Сложная выбор у редакции. Или рейтинги у ботвы местной, или уважение у интеллектуалов..Впрочем, я в комментах ненадолго, всё равно опять забанят через пару недель максимум))...хе-хе.
ostapbey 11 июля 2018 | 11:56
jjuddgge_ddrredd: хе- хе??
А ху- ху
не хо-хо??
.
Даже???
polsan 11 июля 2018 | 11:58
jjuddgge_ddrredd: Интересно, ответит ли Вам ААБ и что?!
leda53 11 июля 2018 | 12:01
jjuddgge_ddrred У трампофобов ( причем любых общеполитических взглядов) как съехала крыша к его инаугурации, так упорно не проходит: полтора года в истерическом состоянии. Меня поразила не столько матершинная выходка Де Ниро на Awards, сколько восторженные аплодисменты - что тамошнего лево-богемного зала, что наших многих - изо всех лагерей. Коллективное непроходящее помешательство.
ostapbey 11 июля 2018 | 11:53
И куда бедному Трампу податься??
Прямо преддверие второй мировой войны в дубле.
Когда разумные дипломаты ярых, зарвавшихся в своих мирах, агрессоров вводили в клинч.
И Россию и Германию.
Отбрасывая бредни братьев акробатьев и от третьего рейха, и от победы русского коммунизма во всем мире..
Серпом..
И молотом.
Каждому.
Даже..