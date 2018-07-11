Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению участницу немецкой группировки «Национал-социалистическое подполье»
Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению участницу немецкой неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» Беате Чепе. Она признана виновной в десяти убийствах. Приговор вынес Высший земельный суд в Мюнхене. Чтение приговора сейчас продолжается. Вместе с Чепе перед судом предстали четверо её сообщников.
По данным следствия, группировка совершала убийства эмигрантов из Турции и Греции, сотрудников полиции, а также причастна к взрывам и ограблениям банков. Ещё двое активистов группировки покончили с собой, чтобы избежать ареста.
Комментарии5
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banyi2 11 июля 2018 | 11:37
Скоро хохляцких нациков вешать начнут, не долго ждать...
spb_aborigen 11 июля 2018 | 11:51
Русских нациков уже начали вешать?
noxepy_7_40_ 11 июля 2018 | 11:38
Казалось бы, причём здесь Путин?
nel 11 июля 2018 | 11:54
Давить нацистскую гадину!
ura_123 11 июля 2018 | 11:58
nel: Немецкие "Наши", нашистики так сказать.