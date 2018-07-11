Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению участницу немецкой группировки «Национал-социалистическое подполье»

Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению участницу немецкой неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» Беате Чепе. Она признана виновной в десяти убийствах. Приговор вынес Высший земельный суд в Мюнхене. Чтение приговора сейчас продолжается. Вместе с Чепе перед судом предстали четверо её сообщников.

По данным следствия, группировка совершала убийства эмигрантов из Турции и Греции, сотрудников полиции, а также причастна к взрывам и ограблениям банков. Ещё двое активистов группировки покончили с собой, чтобы избежать ареста.