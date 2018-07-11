Пудов: Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемого роста пенсий достичь не удастся
Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемых параметров роста пенсий достичь не удастся. Об этом заявил зам.министра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Он добавил, что при изменении планки пенсионного возраста меняются и параметры увеличений пенсий. Таким образом он прокомментировал сообщения прессы о том, что при рассмотрении законопроекта пенсионный возраст для женщин может быть уменьшен с 63 до 60 лет.
Комментарии22
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danko1 11 июля 2018 | 11:36
Слово "защиты" надо убрать из названия министерства.
Да и "труда" тоже не очень соответствует.
Что-то этот холуй молчал, что Путин 25 млн. рабочих мест не создал, а наоборот малый бизнес уничтожают.
romashka__ 11 июля 2018 | 11:41
Требуем начать работать с теми, кого выявил ФБК Навального и обакротить их в пользу населения.
romashka__ 11 июля 2018 | 11:46
Про повышение пенсионного возраста высказались все независимые аналитики.
Требуем начать работать с теми, кого выявил ФБК Навального и обанкротить их в пользу населени
gordy 11 июля 2018 | 11:52
"Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемых параметров роста пенсий достичь не удастся."
В лоб сталкиваются интересы разных слоёв населения?
kindman_a 11 июля 2018 | 11:55
gordy:
Похоже, что зам.министра труда и соцзащиты Андрей Пудов - провокатор, разжигающий ненависть к существующим порядкам?
kottigr1 11 июля 2018 | 11:53
romashka__: Если у нищих российских пенсионеров не отнимут их рубли соратники Путина, то их отнимет НАТО.. ! Так и знайте.. !
gregor 11 июля 2018 | 11:40
Пудов: Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемого роста пенсий достичь не удастся
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Если все пенсионеры не помрут до своего пенсионного возраста , то ,то планируемого роста пенсий достичь не удастся , добавил Пудов .
danko1 11 июля 2018 | 11:44
gregor: О том, чтобы вернуть награбленное из офшоров и остановить всё увеличивающийся поток выводимых триллионов, этот холуй молчит.
А как подсчитали экономисты, этих денег на 10 лет хватило, чтобы пенсии выплачивать.
Путин главных воров от налогов освобождает и доходы их делает тайными, а вот обобрать нищих россиян и заставить их жить без работы и пенсии. В этом его поддерживают даже те холуи, в обязанность которых входить защищать людей.
gregor 11 июля 2018 | 11:51
danko1:
Путин , его друзья и родственники , не затем у власти , что бы награбленное из офшоров возвращать этим ...,как их там ,которые за них голосуют .... население ,вот вспомнил .
Легче всех ограбить и держать в нищете , чем доллар сворованный отдать .
Но что бы это понимал ...... телевизионный электорат , надо иметь то, чем соображают .
countzero 11 июля 2018 | 11:41
Я так понимаю, предложение воровать не так остервенело среди едрососов даже не рассматривалось? Ведь путинская воровская вертикаль грабит Росию каждый год уже больше, чем может вся эта никчемная реформа дать. Не пора ли унять наконец аппетиты, и начать с самой верхушки.
agamasat 11 июля 2018 | 11:44
Путенская банда обанкротила всю страну по всем статьям...
plank1957 11 июля 2018 | 11:44
А у нас пенсии росли когда-нибудь вообще? И потом, сколько у нас съедает всякое силовичье и чиновничество, которые выходят на пенсию через 20 лет?
vserg 11 июля 2018 | 11:46
Ну ага, разумеется. Силовики же неприкосновенны!
oksana63 11 июля 2018 | 11:46
Кто такой Пудов?
victoro 11 июля 2018 | 11:47
Ничего не изменится, если не убрать от кормушки жуликов и воров расплодившихся при путинском вставании с колен.
tag188 11 июля 2018 | 11:52
планируемого роста пенсий достичь не удастся
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Планируемый рост, это аж целая 1000 рублей. Аж 12000 в год! Просто громадные деньги.
После такого повышения российские пенсионеры наконец потеснят на мировых курортах европейских пенсионеров.
gvzdk 11 июля 2018 | 11:52
Вы почитайте его биографию - зам.министра труда сам никогда не трудился.....
confiture 11 июля 2018 | 11:53
зачетный шантаж
blindpew_33 11 июля 2018 | 11:54
Врёт ведь и не краснеет.
Увязке обещанного роста пенсий с повышением пенсионного возраста не верят даже самые доверчивые бабушки.
shadow68 11 июля 2018 | 11:57
Другими словами - "Будете выеживаться - пенсионный возраст все равно увеличим, а вот прибавки к пенсиям не ждите."
alend 11 июля 2018 | 11:58
шёл бы ты работать до 65лет пудов физически .до потери пульса что бы тебя снесли на погост с рабочего места ..я бы посмотрел как бы ты потом нес это бред сивой кобылы......
sergo_25_26 11 июля 2018 | 12:00
ну никакой сознательности у пенсионеров. Тут весь мир ополчился, хотят забрать российскую нефть и газ, а они за пенсии свои. Деньги нужны на танки снаряды и на корм войскам. А также на полицию от вас путина защищать. Короче дуйте все на.....Крым.