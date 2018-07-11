Пудов: Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемого роста пенсий достичь не удастся

Если условия повышения пенсионного возраста будут смягчены, планируемых параметров роста пенсий достичь не удастся. Об этом заявил зам.министра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Он добавил, что при изменении планки пенсионного возраста меняются и параметры увеличений пенсий. Таким образом он прокомментировал сообщения прессы о том, что при рассмотрении законопроекта пенсионный возраст для женщин может быть уменьшен с 63 до 60 лет.