Первым финалистом Чемпионата мира по футболу в России стала сборная Франции, которая переиграла в полуфинале Бельгию
Французы вернулись к составу, который играл против Аргентины. Отбыв дисквалификацию, на поел вышел Блэз Мэтьюди. Вместе с Н’Голо Канте они не дали играть Лионелю Месси и повторили тоже самое даже с большим успехом с Кевином де Брюйне и Эденом Азаром. Впрочем, и бельгийцы не дали свободы Гризману, Погба и Мбаппе. По сути мы не увидели ни одного феноменального забега молодого француза. Игры по сути не было. Команды заменили ее борьбой. Единственный гол был забит в начале второго тайма после розыгрыша стандарта центральным защитником Барселоны Самуэлем Юмтити. Бельгийцы пытались отыграться, но ничего кроме бесконечных навесов не придумали, а Ромелу Лукаку не дали принять ни одного мяча и уж тем более ударить по воротам. По сути у Бельгийцев не получился даже финальный штурм. 1:0. На трибуне присутствовала бельгийская королевская чета и президент Франции Эммануэль Макрон.
Сегодня будет сыгран второй полуфинал. В Москве встречаются команды Англии и Хорватии.
Комментарии7
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zibex 11 июля 2018 | 11:09
Что-то интерес к футболу на России совсем пропал.
Мандиаль подходит к концу, а запомнится он только двумя событиями:
1 - русские бабы, раздвигающие ноги перед первым встречным иностранцем.
2 - реакция русских на "Слава Украине!"
romashka__ 11 июля 2018 | 11:17
zibex: Кому-что.
Мне Криштиану Роналду и элегантные французы.
"Слава Украине!" - уже притча во языцех.
glotov 11 июля 2018 | 11:18
Ну нет, интерес только растет. В Москве в фанзонах ожидается не меньше зрителей, чем во время матча с Хорватией.
zibex 11 июля 2018 | 11:20
glotov: ага, поэтому фан зоны закрывают
sskull 11 июля 2018 | 11:24
zibex: Ну дегенератам, типа тебя ничем другим чм запомнится и не может...
sg91 11 июля 2018 | 11:33
zibex:
Судя по твоей истерике тебе бабы не дали, а вот горячие африканские парни твой зад, пидарок, приласкали по полной. Но вот уехали вслед за своими сборными, а ты скучаешь и пишешь всякую куйню, надеясь что теперь холоци Окраины тебя заметят и отдерут..
КАк же вам, пидарам грустно что впервые Европа заговорила о великолепном Чемпионате в России, а не ваших гей-парадах..
venikoff 11 июля 2018 | 11:29
Во Франции уже началось победобесие!?