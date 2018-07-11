Первым финалистом Чемпионата мира по футболу в России стала сборная Франции, которая переиграла в полуфинале Бельгию

Французы вернулись к составу, который играл против Аргентины. Отбыв дисквалификацию, на поел вышел Блэз Мэтьюди. Вместе с Н’Голо Канте они не дали играть Лионелю Месси и повторили тоже самое даже с большим успехом с Кевином де Брюйне и Эденом Азаром. Впрочем, и бельгийцы не дали свободы Гризману, Погба и Мбаппе. По сути мы не увидели ни одного феноменального забега молодого француза. Игры по сути не было. Команды заменили ее борьбой. Единственный гол был забит в начале второго тайма после розыгрыша стандарта центральным защитником Барселоны Самуэлем Юмтити. Бельгийцы пытались отыграться, но ничего кроме бесконечных навесов не придумали, а Ромелу Лукаку не дали принять ни одного мяча и уж тем более ударить по воротам. По сути у Бельгийцев не получился даже финальный штурм. 1:0. На трибуне присутствовала бельгийская королевская чета и президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня будет сыгран второй полуфинал. В Москве встречаются команды Англии и Хорватии.