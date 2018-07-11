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Эксклюзив Эха 11:00, 11 июля 2018

В России вскоре изменятся правила регистрации автомобилей

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную редакцию законопроекта. Одно из ключевых изменений коснётся покупателей новы машин у официальных дилеров. Теперь им не нужно будет ездить в ГИБДД для постановки машины на учёт. Для этого автодилер должен будет получить статус специализированной организации и попасть в специальный реестр. Регистрация в автосалоне будет платной. ФАС установит предельный тариф. Проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», который обсудит Госдума, может облегчить россиянам регистрацию автомобиля без визита в ГИБДД. В целом, эта идея выглядит полезной. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Пока речь идет только о проекте новых правил регистрации автомобиля, который, скорее всего, будет принят, но пока это проект. Закон полезный, он двигает нас куда-то вперед. Для автомобилистов это удобно, поскольку многие боятся посещения подразделений ГИБДД, как огня», — сказал он. М.Кадаков также добавил, что при принятии данного законопроекта, автомобиль можно будет регистрировать у дилера. «ГАИ будет учитывать у себя только сочетание букв и цифр номера авто, а сам номер — жестянку, можно будет либо самому заказать, либо изготовит дилер, когда будет выдавать автомобиль владельцу», — пояснил он. По словам эксперта, для автомобилей, которые были зарегистрированы раньше, сохраняется еще бумажные паспорта на транспортные средства (ПТС), и в случае окончания его действия, вместо него можно будет получить дубликат. «В такой большой и не слишком цифровизированной стране, как Россия, в одночасье переключить тумблер и перейти с бумаги на электронку, невозможно или почти невозможно. Переход с бумаги на цифру повлияет на нашу жизнь, но не принципиально, потому что это будет такой длительный переход. Электронный ПТС — это удобная штука. По идее машину будет легче пробить, узнать ее подноготную, сколько было реально владельцев у авто, данные об авариях, данные о том, является ли автомобиль в залоге, куплен ли в кредит и т.д. С другой стороны, мы знаем, как сливались у нас базы данных на сторону, поэтому проблемы в переходный период будут, безусловно. Вопрос, насколько этот переходный период затянется», — сказал он. М.Кадаков добавил, что в законе также предусмотрены меры по борьбе с куплей и продажей так называемых «красивых номеров». «Это бессмысленная мера, поскольку граждане давно делают это в обход ГИБДД. Есть специализированные компании, которые на этом делают неплохие деньги, они отслеживают владельцев, которые случайно получили «красивые номера», выкупают эти номера, и потом продают их за большие деньги», — заключил он.

Комментарии

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tvitov66 11 июля 2018 | 11:12

Поправочка: Автовладельцам будет проще И НАМНОГО ДОРОЖЕ получить автомобильные номера

sskull 11 июля 2018 | 11:27

tvitov66: Насколько дороже? В законе об этом ни слова. Или так пернуть захотелось заранее? Кговавый режЫм заставит обеднеть нищих покупателей новых авто?)

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