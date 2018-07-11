Федеральная налоговая служба хочет контролировать все банковские счета россиян
Это позволит проверить любого, в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности.
Свои предложения налоговики направили в Минфин. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Об сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». По данным издания, речь, вероятно, идет о том, что ФНС сможет получить доступ ко всем трансакциямх физических лиц, чтобы выявлять неплательщиков НДФЛ. При чем, сотрудники ведомства смогут это делать вне рамок проверок.
В настоящее время налоговики порлучают информацию о счетах и платежах лишь в рамках выездной или камеральной проверки. Последняя — проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя инспекции.
Если предлагаемые поправки будут приняты, то коснутся они не только незаконных предпринимателей. Налоговая служба сможет в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.
В самой службе уточнили, что данное письмо ФНС является ответом на обращение конкретного налогоплательщика и не может быть применено в иных ситуациях. В Минфине подтвердили, что предложение поступило и будет рассмотрено.
Комментарии51
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kottigr1 11 июля 2018 | 11:04
Федеральная налоговая служба хочет контролировать все банковские счета россиян
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"Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках»."
danko1 11 июля 2018 | 11:05
kottigr1: Подозреваю, что данный контроль не коснется тех, кто триллионы на виолончели в офшоры выводит.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:08
danko1: "Это нога, кого надо нога!!" (с)
gordy 11 июля 2018 | 11:09
"Мне сверху видно всё, ты так и знай!"?
kindman_a 11 июля 2018 | 11:19
А я хочу контролировать налоги в РФ.
sbk 11 июля 2018 | 11:27
kindman_a: Это- ваши проблемы.
kottigr1 11 июля 2018 | 11:10
danko1: Закончится все это "закручивание гаек" тотальным дефицитом и переходом на бартер и "черный нал", причем в валюте..
tvitov66 11 июля 2018 | 11:18
kottigr1: в век мобильной связи и интернета пипл перейдёт скорее на крипту и мобильные кошельки, что б полицаи нал из обувных коробок не попёрли
a_111111 11 июля 2018 | 11:25
danko1: пока. Потом может ...
mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 11:04
Также необходимо разрешить фэнээсовцам проводить обыски в жилищах россиян, конфисковывать любое имущество и излишки денег.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:10
mikhail_spb_: ждём наступления того светлого времени, когда ФСН потребует право доступа к нашим холодильникам
ser79 11 июля 2018 | 11:15
tvitov66: холодильник будут таможенники проверять на предмет санкционки
tvitov66 11 июля 2018 | 11:34
ser79: поправочка: холодильник будут И таможенники проверять на предмет санкционки
vla7815 11 июля 2018 | 11:19
mikhail_spb_: По опережающим темпам роста аппетита грабежей населения властями и покорного согласия путинского стадопоклонников 86% это будет уже скоро.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:04
Похоже на лоббистскую деятельность «Пеер», «Адвансед кэш» и др. платежных систем
danko1 11 июля 2018 | 11:08
tvitov66: Больше похоже на то, что всех хотят под колпаком и в страхе держать.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:15
danko1: уже давно как хотят ... а теперь еще хотят пристально пошарить в наших карманах
tks 11 июля 2018 | 11:55
danko1: Это большевисткое лекало. Только большевики сразу же взяли под контроль весь хлеб, организовав голод и управляя страной с его помощью, а эти возьмут под контроль весь пластик, организовав людям денежный голод. А голодный человек проще всего управляется.
andrewm 11 июля 2018 | 11:05
Круто! Давно пора! И в холодильники видеонаблюдение тоже поголовно вставить!
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:12
andrewm: Алчность приходит по мере поступления денег, как аппетит во время еды.
sergs_sergs 11 июля 2018 | 11:06
Следующим будет установка видеокамер в спальнях, а потом право первой брачной ночи? Зато не как в Украине!
fig__vvam__ 11 июля 2018 | 11:17
sergs_sergs: Правильно, контроль в спальне дело первоочередное.
Кто часто к жене пристает, тот видать сытый, жрет много.
А откуда деньги берет?
Вот тут и проверить его.
zibex 11 июля 2018 | 11:07
Проще запретить сразу предпринимательскую деятельность, зачем этот цирк с проверками??
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:15
zibex: Просто будут давать ярлыки на предринимательскую деятельность.
vilingrad 11 июля 2018 | 11:09
МАндиаль кончается, продолжается чекистский фестиваль. "Сначала намечались торжества, потом-аресты. Потом решили совместить" (Тот самый Мюнхгаузен)
ed10075 11 июля 2018 | 11:09
Может эта ФНС попросится еще и пожить в квартире налогоплательщика, чтобы вживую проконтролировать его доходы и расходы?
vla7815 11 июля 2018 | 11:21
ed10075: Проситься не будут. Отберут квартиру со всем содержимым. и хрен весь.
windows 11 июля 2018 | 11:10
И пусть поставят видеокамеры в туалетах. А вдруг там передают друг-другу деньги.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:10
Федеральная налоговая служба хочет установить крепостное налоговое право.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:22
sjuzanna: поправочка: КРЕПОСТНАЯ налоговая служба хочет установить крепостное налоговое право - где в нашей сверхдержаве вы увидели признаки ФЕДЕРАЦИИ?
kara 11 июля 2018 | 11:11
А что будет для проверенных, если выяснится, что они ВСЕ налоги заплатили? Героя России дадут?
gregor 11 июля 2018 | 11:11
Федеральная налоговая служба хочет контролировать все банковские счета россиян
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А Путин ,Сечин друзья ихние ,родственники бабушкикабаевой , внуки ихние ..... подруги ...входят число Россиян ?
Представляю ,как Сечин с Тимченко ,Чайкой и Цапками ,улыбаются .
ser79 11 июля 2018 | 11:12
Жесть. После этого можно будет купить базу с детализациями на каждого владельца карт.
tks 11 июля 2018 | 11:15
Этого и следовало ожидать: достаточно было внимательно прочитать текст петиции, инциированной подпутинским "профсоюзом" (т.н. КТР) где под воззванием не повышать пенсионный возраст, содержалось требование жестко обложить самозанятых, взамен уступки по пенс.возрасту.
agriment 11 июля 2018 | 11:30
tks: 11:15 "...содержалось требование жестко обложить самозанятых, взамен уступки по пенс.возрасту."
- Речь не только "о самозанятых" а обо всех, работающих, неработающих, пенсионерах,безработных, включая студентов, все, кто имеет пластик.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:17
Скоро у нас будет официальное кастовое государство. Начнут с касты неприкасаемых.
Браки между кастами будут запрещены, а нарушители уголовно наказуемы.
tvitov66 11 июля 2018 | 11:27
sjuzanna: по факту наше высокодуховное общество уже расслоилось на много-много каст ... и не только по признаку наличия денег. Только силовики разделились на десяток каст, а еще есть касты среди бизнесменов, чиновников ...
jblack2 11 июля 2018 | 11:20
Все идёт к тому, что бизнес особенно малый будет представлен в неких интернет- сервисах типа uber, booking.com, trivago.ru ....., оптимизированный под конкретные задачи (производство, продажа, услуги). Эти сервисы позволят контролировать участников не хуже всяких налоговых служб...
agriment 11 июля 2018 | 11:23
"ФНС хочет контролировать....по обращению /просьбе "конкретного налогоплательщика.."
ключевое слово "хочет.... по обращению конкретного налогоплательщика"
- Почему ФИО не назвали того налогоплательщика?
Что означает контролировать счета физлиц?- это проверять весь пластик
(все банковские пластиковые карты: дебетовые и кредитовые)
к каждой банковской карте, открыт расчётный счёт с 20 знаками, вот про этот счёт и просят налоговики.
Т.е. предоставить право ИФНС ежемесячно проверять движение по всем расчётным счетам физлиц, в режиме онлайн, с непременным условием: "кого хочу, когда хочу, тогда и поверю" понятно, что высокопоставленных и зашифрованных чиновников /Бизнесменов от федеральной власти проверять неЗЗя.,
остаются те, кого много - нищее население и с которого последнее будут сдирать.
Налоговиков- мытарей в РФ, больше чем грязи, вот и нашли лазейку себе на прокорм
sergo_25_26 11 июля 2018 | 11:24
А ему еще 5 с половиной лет править. Это же сколько хороших и нужных законов для русских введут. Ажно зависть гложет.
allasc 11 июля 2018 | 11:30
такими темпами все россияне в Казахстан переедут
grishakras 11 июля 2018 | 11:31
Все ближе к лагерю,. Ну , который , централизованный , концентрированный.
futbolist73 11 июля 2018 | 11:34
Читаю комментарии, один стеб. Есть дельные предложения? Может есть кто хочет изменить ситуацию в стране? Никто из нас не готов жертвовать собой, чтобы противоспоставлять мафиозному государству, которое окончательно почувствовало безнаказанность. Если готовы терпеть, то зачем все эти комментарии? Пусть лопнет ваше терпение!!!
tvitov66 11 июля 2018 | 11:44
futbolist73: стоп сепаратизЬму - не мешайте нашему гениальному руководству копать самим себе яму
allasc 11 июля 2018 | 11:46
futbolist73: непереживай, когда начнут голодать дети, РЕАЛЬНО голодать, Кремль сожгут, зуб даю
kottigr1 11 июля 2018 | 11:47
futbolist73: Нет страны.. Есть территории пока ещё заселенные покорным населением. Никто не хочет "менять ситуацию" в РФ, так же как никто не хотел менять ситуацию перед развалом СССР. Империя должна пасть..
agriment 11 июля 2018 | 11:48
futbolist73: 11:34 "Пусть лопнет ваше терпение!!!"
- А ваше?
"Никто из нас не готов жертвовать собой, чтобы противоспоставлять мафиозному государству"
- Естественно, против лома нет приёма(с),
на стороне "мафиозного государства" силовые структуры, машина/каток властьпридержащих,
а что на стороне вынужденных терпеть...... любые капризы мафиози ?
НИЧЕГО.
Вот – то- то же......на клавиши давить .... дальше сами придумайте.
tks 11 июля 2018 | 11:51
futbolist73: Революция грядёт. Поверьте, детонация произойдёт от самого казалось, незначительного повода. История полна подобных примеров, а в Кремле сидят двоечники, невыучившие уроки.
kochar 11 июля 2018 | 11:57
Интересно бы знать,как с этим обстоят дела в приличных странах.
Кто знает скиньте ссылку или опишите.
vitfom 11 июля 2018 | 12:00
Купили у тебя старый телевизор на Авито, оплатив по карте - беги в налоговую, объясняй, что это не бизнес. Возвращаемся в 90-е уверенно - черный нал, серые схемы.
nikmart001 11 июля 2018 | 12:00
А с другой стороны, почему Америка имеет возможность проверять счета россиян, а Россия нет?