Федеральная налоговая служба хочет контролировать все банковские счета россиян

Это позволит проверить любого, в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности.

Свои предложения налоговики направили в Минфин. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Об сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». По данным издания, речь, вероятно, идет о том, что ФНС сможет получить доступ ко всем трансакциямх физических лиц, чтобы выявлять неплательщиков НДФЛ. При чем, сотрудники ведомства смогут это делать вне рамок проверок.

В настоящее время налоговики порлучают информацию о счетах и платежах лишь в рамках выездной или камеральной проверки. Последняя — проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя инспекции.

Если предлагаемые поправки будут приняты, то коснутся они не только незаконных предпринимателей. Налоговая служба сможет в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.

В самой службе уточнили, что данное письмо ФНС является ответом на обращение конкретного налогоплательщика и не может быть применено в иных ситуациях. В Минфине подтвердили, что предложение поступило и будет рассмотрено.