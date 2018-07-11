США решили ввести новые пошлины на товары из Китая
Размер пошлины составит 10 процентов. Под тарифными ограничениями окажутся товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, такое решение принято из-за того, что Китай не хочет менять свою несправедливую торговую практику. Тарифы повысятся на китайские морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранную сигнализацию и автомобильные запчасти.
Вашингтон считает, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, подрывают позиции местных производителей. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в краже американских технологий и нарушении прав интеллектуальной собственности.
Комментарии7
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dataan 11 июля 2018 | 10:39
Гы.
Увлекательное зрелище начинается в мире. России можно просто стать в сторонке и смотреть на это завораживающее представление. :)
andre_klimov 11 июля 2018 | 10:51
dataan:
России ничего другого просто не остаётся, кроме как стоять в стороне и смотреть, как другие извлекают выгоду из сложившейся ситуации.
rktq 11 июля 2018 | 10:59
andre_klimov: как другие/// Например?
romashka__ 11 июля 2018 | 11:10
Ребята! Скоро всё подорожает.
Абсолютно.
Особенно поваренная соль.
У нас почти всё китайское.
fig__vvam__ 11 июля 2018 | 10:59
andre_klimov: Воспитают США Китай.
Наставят на путь истинный.
Вчера уже было сообщение, что китайское руководство запретило своим СМИ ругать Трампа.
Говорят, что он вредный и все запоминает.
fig__vvam__ 11 июля 2018 | 10:57
dataan: Ага, только вот стоять в сторонке не получается, России тоже достается от США так, что визжит Дума в истерике.
Просто России попало походя, не акцентируясь на ней. Подвернулась под руку, ну врезали.
Причем больно.
lisitsa1962 11 июля 2018 | 11:23
dataan: Ха.
У России не получится стать в сторонке по той простой причине что обе стороны будут требовать от неё определенности. И вот это уже точно будет завораживающее представление. "Сила Сибири", без которого Китай может обойтись на раз и который нужен для наполнения бюджета, против бюджетных же резервов в американских банках.. Весь остальной мир, попивая кофе, стоит в сторонке и наслаждается зрелищем :)))