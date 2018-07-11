США решили ввести новые пошлины на товары из Китая

Размер пошлины составит 10 процентов. Под тарифными ограничениями окажутся товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, такое решение принято из-за того, что Китай не хочет менять свою несправедливую торговую практику. Тарифы повысятся на китайские морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранную сигнализацию и автомобильные запчасти.

Вашингтон считает, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, подрывают позиции местных производителей. Кроме того, Вашингтон обвиняет Пекин в краже американских технологий и нарушении прав интеллектуальной собственности.