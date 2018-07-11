Фэйсбук оштрафовали на 600 тысяч долларов из-за сотрудничества с «Кэмбридж аналитика»
Фэйсбук оштрафовали на 600 тысяч долларов из-за сотрудничества с британской компанией «Кэмбридж аналитика», которая собирала данные пользователей. Об этом пишет газета «Гардиан». Британское управление комиссара по информации обвинило соцсеть в нарушении закона о защите данных. Это максимальный штраф, предусмотренный британским законодательством.
Комментарии1
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fig__vvam__ 11 июля 2018 | 11:02
600 тысяч долларов огромный деньги для Фейсбука. Просто чудовищные.
Что ни людей смешат? самим-то не смешно это наказание?