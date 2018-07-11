Фэйсбук оштрафовали на 600 тысяч долларов из-за сотрудничества с «Кэмбридж аналитика»

Фэйсбук оштрафовали на 600 тысяч долларов из-за сотрудничества с британской компанией «Кэмбридж аналитика», которая собирала данные пользователей. Об этом пишет газета «Гардиан». Британское управление комиссара по информации обвинило соцсеть в нарушении закона о защите данных. Это максимальный штраф, предусмотренный британским законодательством.