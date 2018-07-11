Житель Владивостока, задержанный на митинге оппозиции, отсудил у полиции 53 тысячи рублей
Мужчину задержали в июне прошлого года на акции против коррупции и возбудили против него два административных дела – за неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка проведения митинга. Однако затем эти дела были прекращены. Пострадавший, в свою очередь, обратился в суд, требуя компенсировать ему судебные издержки, а также моральный ущерб в связи с тем, что его насильно удерживали в отделе полиции и применяли физическую силу. Районный, а затем и краевой суд приняли решение в пользу пострадавшего, сообщает Интерфакс.
Комментарии12
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lnmanusnostras1 11 июля 2018 | 10:42
И тишина в коментах)
kottigr1 11 июля 2018 | 10:46
lnmanusnostras1: Путинский судья показал расчетливость и заботу о кармане Владимира Владимировича..
Лучше сейчас холопу отдать 53 тысячи деревяшек за творимое его опричиной беззаконие, чем потом по решению ЕСПЧ выплачивать уже как минимум 10 000 евро..
dataan 11 июля 2018 | 10:49
Ну вот же, хомячки пропиндосовские, вот же вам пример, когда, если полиция виновата, то и Фемида против нее. Так что все у нас нормуль.
lnmanusnostras1 11 июля 2018 | 10:58
kottigr1: чукча писатель) Молодец.
stakanoff 11 июля 2018 | 11:16
lnmanusnostras1: весьма показательная.
vladislav 11 июля 2018 | 10:49
Скоро найдут у него наркоту.
romashka__ 11 июля 2018 | 10:52
vladislav: О чем не напишут в СМИ.
И сейчас имя счастливчика не называется.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:28
vladislav: Полиция обязательно возьмет реванш. Иначе это не полиция.
sbk 11 июля 2018 | 11:24
Бюджет оплатит. Менты и не заметят.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:30
sbk: \\Менты и не заметят.\\
Ой, как заметят! Какой-то начаьник не досчитается своей ежедневной выручки.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:32
Имя счастливчика не называют в целях его же безопасности.
vla7815 11 июля 2018 | 11:33
Это случайно был не представитель президента по Дальневосточному округу, пришедший поглазеть на митинг от нехрен делать ???? Кому еще путинский суд может денег в карман начислить ?????