Житель Владивостока, задержанный на митинге оппозиции, отсудил у полиции 53 тысячи рублей

Мужчину задержали в июне прошлого года на акции против коррупции и возбудили против него два административных дела – за неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка проведения митинга. Однако затем эти дела были прекращены. Пострадавший, в свою очередь, обратился в суд, требуя компенсировать ему судебные издержки, а также моральный ущерб в связи с тем, что его насильно удерживали в отделе полиции и применяли физическую силу. Районный, а затем и краевой суд приняли решение в пользу пострадавшего, сообщает Интерфакс.