Думский комитет рекомендовал принять законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги
Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги. Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 10:41
Также необходимо штрафовать россиян, которые злоупотребляют добротой, гуманностью и человеколюбием государства во всех смыслах.
danko_viola 11 июля 2018 | 10:49
mikhail_spb_: а если людей не набрали?
kottigr1 11 июля 2018 | 10:41
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
gvs 11 июля 2018 | 10:43
Конституцию РФ в Госдуре уже давно скурили ))))
mamiluk 11 июля 2018 | 10:44
На митинг пришел-наказание...не пришел-тоже наказание...
ansata 11 июля 2018 | 10:48
комитет по госстроительству и законодательству
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"Строители " фиговы. Такого уже настроили, что диву даешься.
ze_danil 11 июля 2018 | 10:56
ansata: ничо
скоро в госдуру талантливые детишки подтянутся, всякие судостроительные судопроизводители
и тогда уж Расеюшка попрёт!!
j_partizan 11 июля 2018 | 10:48
Надо законодательно запретить гопникам избираться в органы власти.
max3446 11 июля 2018 | 10:52
Законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Государственной думе РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен.
Об этом «Интерфаксу» сообщил в среду источник в российском парламенте.
«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, по его словам, при обсуждении поправок «параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы». «Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет», — сказал источник. Он подчеркнул, что «окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».
Несколько депутатов, знакомых с процессом работы над законодательной инициативой правительства, в беседе с «Интерфаксом» также не исключили, что в законопроект будут внесены коррективы.
«Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению — оно будет осенью», — сказал один из собеседников агентства.
Еще один источник заявил, что «реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин — с 63 до 60 лет».
вот товарищи, яркий пример наглой лжи генетического мусора, помоев, то есть прозападной либеральной оппозиции, которые чуть ли не ежедневно врут что под предлогом мундиаля повысили пенсионный возраст, хотя в реальности только осенью этот проект закона будет изучаться и дорабатываться.
tks 11 июля 2018 | 11:34
max3446: Ага. Понизят, в обмен на закошмаривание самозанятых.
Эта петиция КТР как раз на Старой Площади и согласовывалась.
piter_ug 11 июля 2018 | 10:56
//комитет по госстроительству и законодательству//
Ну уже правильнее было назвать по госразрухе и игнорированию Конституции.
sparky 11 июля 2018 | 10:56
Понятно, что народ нужно держать в страхе и изумлении. Иначе разбалуется.
Да и бюджет надо пополнять для выполнения указов во благо кого-то там.
Так может просто заменить налоги на штрафы. Поскольку налоги никак не получается сделать более зарплаты, а штрафы - запросто.
alexandr400 11 июля 2018 | 11:01
Красавцы. Сначала дают разрешение через пень - колода, затем сами чинят препятствия для митинга и тут же штрафуют за не проведение.Просто гениальная схема.
oneoretwo 11 июля 2018 | 11:11
...за злоупотребление правом...
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...верно сказано: дуракам закон не писан...
сколь раз уже было сказано, что ПРАВОМ злоупотребить нельзя, им можно только пользоваться...
zloy74 11 июля 2018 | 11:13
Самое интересное, что штрафовать то придется всевозможных провластных мкрзилок: одно из самых частых оснований отказа в проведении оппозиционных митингов есть ссылка на ранее заявленное на то же место и время проведение другого мероприятия другим заявителем. Причем неоднократные проверки показали, что в подавляющем большинстве случаев это самое "другое мероприятие" никем не проводится
tks 11 июля 2018 | 11:36
zloy74: Так они как раз "перевёртыш" и сделают. У них это запросто.
julia_dvoriki 11 июля 2018 | 11:14
Это кто ж так делает: заявляет и не приходит? Не сама ли мэрия, которая отказывает в митинге под предлогом, что все площадки заняты, а на самом деле всё это оказывается лишь её фантазиями?
serg4422 11 июля 2018 | 11:20
а может просто выселить всех либерал-евреев.
sjuzanna 11 июля 2018 | 11:21
Понятно, почему Джон Кеннеди сказал, что у наших думцев не законодательной философии. Мозг чист и нетронут, как стерильна повязка.
tks 11 июля 2018 | 11:38
sjuzanna: Манкурты?
tks 11 июля 2018 | 11:32
Эй! Депутаньё! Как можно злоупотреблять правом, которого фактически нет??!
Как интересно: мало того, что тебе откажут в проведении митинга, так ещё и накажут, в связи с кучей заявок от спойлеров!
А как же Конституция, а, депутаньё упоротое? Декларативная и декоративная бумажка, чтобы подтереться??
Ничего, вы доиграетесь до комиссарского правоприменения и революционной целесообразности, вы первыми будете, кого всё это коснется!!