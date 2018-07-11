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10:30, 11 июля 2018

Думский комитет рекомендовал принять законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги. Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.

Комментарии

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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 10:41


Также необходимо штрафовать россиян, которые злоупотребляют добротой, гуманностью и человеколюбием государства во всех смыслах.

danko_viola 11 июля 2018 | 10:49

mikhail_spb_: а если людей не набрали?

kottigr1 11 июля 2018 | 10:41

«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

gvs 11 июля 2018 | 10:43

Конституцию РФ в Госдуре уже давно скурили ))))

mamiluk 11 июля 2018 | 10:44

На митинг пришел-наказание...не пришел-тоже наказание...

ansata 11 июля 2018 | 10:48

комитет по госстроительству и законодательству
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Строители " фиговы. Такого уже настроили, что диву даешься.

ze_danil 11 июля 2018 | 10:56

ansata: ничо

скоро в госдуру талантливые детишки подтянутся, всякие судостроительные судопроизводители

и тогда уж Расеюшка попрёт!!

j_partizan 11 июля 2018 | 10:48

Надо законодательно запретить гопникам избираться в органы власти.

max3446 11 июля 2018 | 10:52

Законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Государственной думе РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен.

Об этом «Интерфаксу» сообщил в среду источник в российском парламенте.

«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, при обсуждении поправок «параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы». «Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет», — сказал источник. Он подчеркнул, что «окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».

Несколько депутатов, знакомых с процессом работы над законодательной инициативой правительства, в беседе с «Интерфаксом» также не исключили, что в законопроект будут внесены коррективы.

«Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению — оно будет осенью», — сказал один из собеседников агентства.

Еще один источник заявил, что «реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин — с 63 до 60 лет».

вот товарищи, яркий пример наглой лжи генетического мусора, помоев, то есть прозападной либеральной оппозиции, которые чуть ли не ежедневно врут что под предлогом мундиаля повысили пенсионный возраст, хотя в реальности только осенью этот проект закона будет изучаться и дорабатываться.

tks 11 июля 2018 | 11:34

max3446: Ага. Понизят, в обмен на закошмаривание самозанятых.
Эта петиция КТР как раз на Старой Площади и согласовывалась.

piter_ug 11 июля 2018 | 10:56

//комитет по госстроительству и законодательству//

Ну уже правильнее было назвать по госразрухе и игнорированию Конституции.

sparky 11 июля 2018 | 10:56

Понятно, что народ нужно держать в страхе и изумлении. Иначе разбалуется.
Да и бюджет надо пополнять для выполнения указов во благо кого-то там.
Так может просто заменить налоги на штрафы. Поскольку налоги никак не получается сделать более зарплаты, а штрафы - запросто.

alexandr400 11 июля 2018 | 11:01

Красавцы. Сначала дают разрешение через пень - колода, затем сами чинят препятствия для митинга и тут же штрафуют за не проведение.Просто гениальная схема.

oneoretwo 11 июля 2018 | 11:11

...за злоупотребление правом...
-----------------------------------------
...верно сказано: дуракам закон не писан...
сколь раз уже было сказано, что ПРАВОМ злоупотребить нельзя, им можно только пользоваться...

zloy74 11 июля 2018 | 11:13

Самое интересное, что штрафовать то придется всевозможных провластных мкрзилок: одно из самых частых оснований отказа в проведении оппозиционных митингов есть ссылка на ранее заявленное на то же место и время проведение другого мероприятия другим заявителем. Причем неоднократные проверки показали, что в подавляющем большинстве случаев это самое "другое мероприятие" никем не проводится

tks 11 июля 2018 | 11:36

zloy74: Так они как раз "перевёртыш" и сделают. У них это запросто.

julia_dvoriki 11 июля 2018 | 11:14

Это кто ж так делает: заявляет и не приходит? Не сама ли мэрия, которая отказывает в митинге под предлогом, что все площадки заняты, а на самом деле всё это оказывается лишь её фантазиями?

serg4422 11 июля 2018 | 11:20

а может просто выселить всех либерал-евреев.

sjuzanna 11 июля 2018 | 11:21

Понятно, почему Джон Кеннеди сказал, что у наших думцев не законодательной философии. Мозг чист и нетронут, как стерильна повязка.

tks 11 июля 2018 | 11:38

sjuzanna: Манкурты?

tks 11 июля 2018 | 11:32

Эй! Депутаньё! Как можно злоупотреблять правом, которого фактически нет??!
Как интересно: мало того, что тебе откажут в проведении митинга, так ещё и накажут, в связи с кучей заявок от спойлеров!

А как же Конституция, а, депутаньё упоротое? Декларативная и декоративная бумажка, чтобы подтереться??

Ничего, вы доиграетесь до комиссарского правоприменения и революционной целесообразности, вы первыми будете, кого всё это коснется!!

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