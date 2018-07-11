Думский комитет рекомендовал принять законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за злоупотребление правом на митинги. Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.