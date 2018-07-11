ФНС просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок

Федеральная налоговая служба просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В налоговой заявляют, что это необходимо для выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. Эксперты говорят, что подобные изменения позволят налоговым органам отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении не задекларированных доходов. По действующему законодательству информация о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок.