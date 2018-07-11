ФНС просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок
Федеральная налоговая служба просит у Минфина предоставить ей право доступа к информации о счетах физлиц для вненалоговых проверок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В налоговой заявляют, что это необходимо для выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. Эксперты говорят, что подобные изменения позволят налоговым органам отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении не задекларированных доходов. По действующему законодательству информация о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 10:37
Также необходимо разрешить фэнээсовцам списывать со счетов граждан России любые суммы, какие им захочется.
kompricikos 11 июля 2018 | 10:42
mikhail_spb_: гайки закручивают разводным ключом на любую сумму
oldpartizan 11 июля 2018 | 10:51
грядёт пора стрижки баранов?
tvitov66 11 июля 2018 | 10:56
"Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле Чудес, А поле, поле, поле, поле Чудес, Поле чудес в Стране Дураков."(с)
gordy 11 июля 2018 | 10:43
"Эксперты говорят, что подобные изменения позволят налоговым органам..."
Экспроприировать всё подряд?
kottigr1 11 июля 2018 | 10:38
Издалека начинает ФНС. Нет что бы сразу, "в лоб" потребовать у Владимира Владимировича право первой брачной ночи..
gvs 11 июля 2018 | 10:41
Еще ФНС надо дать право 3 дней на разграбление ))))
tks 11 июля 2018 | 11:00
gvs: На поток и разграбление.
lager23 11 июля 2018 | 10:43
Володе и Диме очень деньги нужны..., но могут не брезгуя взять домашними консервами или услугами интимного характера
alexandr400 11 июля 2018 | 11:11
lager23: Нужны деньги, так пусть сами на панель идут, в чем проблема?
oneoretwo 11 июля 2018 | 10:48
... а ФНС не хочет попросить у Минфина предоставить ей право проверять информации о несоответствии реальных расходов заявленным доходам для тех же проверок ?
plank1957 11 июля 2018 | 10:50
Это ФНС так решила бороться с теневым бизнесом. Ну-ну, пожелаем ей успеха в столь безнадежном начинании.
dew_point 11 июля 2018 | 10:58
plank1957: почему безнадежном? Очень даже надежном. А то взяли моду налоги не платить.
Хотите как в Европе? Так платите в полном объёме.
vla7815 11 июля 2018 | 11:07
dew_point: На счет платежей налогов с таким обращением - к путину и его друзьям-сообщникам. И про всякие налоговые льготы не забудь упомянуть, материальные помощи, дотации и т.д. Там миллиарды. А эти щипачи на население обирать собираются по копейкам. Сначала урвут, а потом попробуй докажи в путинских судах, что тебя незаконно обобрали.
plank1957 11 июля 2018 | 11:12
dew_point:
Вы часом не чиновник, депутат, полицай, кремлебот или нодовец? А то идиоты у нас по большей части там концентрируются.
agriment 11 июля 2018 | 11:07
plank1957: 10:50 "Это ФНС так решила бороться с теневым бизнесом. Ну-ну, пожелаем ей успеха в столь безнадежном начинании".
- Почему безнадёжном?
Что означает проверять счета физлиц?- это проверять весь пластик(все банковские пластиковые карты: дебетовые и кредитовые)
К каждой банковской карте, открыт расчётный счёт с 20 знаками, вот про этот счёт и "просят" налоговики.
Т.е. предоставить право ИФНС ежемесячно проверять движение по всем расчётным счетам физлиц, в режиме онлайн, с непременным условием:
"кого хочу, когда хочу тогда и поверю" понятно, что высокопоставленных и зашифрованных чиновников /Бизнесменов от федеральной власти всех мастей - проверять неЗЗя.
Банки, с удовольствием, сольют всю информацию....по нищебродам,
благо . их много. хоть шерсти клок да урвут...на прокорм мытарей,
которых в России, больше чем силовиков.
plank1957 11 июля 2018 | 11:25
agriment:
1. В путинской РФ наивно принести деньги в банк и надеяться, что ты их получишь обратно.
2. Вы уверены, что у ФНС хватит ресурсов на такие внеплановые проверки счетов физлиц? В принципе, все это можно сделать, но нужны такие вложения, которые никогда не окупятся. Во всем мире идут иными путями.
3. Даже если ФНС и урвет что-то, то это только снизит платежеспособный спрос обывателей, а это в свою очередь снизит производство, и, как следствие, налоговые поступления.
У нас в России сложилась уникальная ситуация: любое действие власти только увеличивает расходы без возможности какой-либо их компенсации.
vla7815 11 июля 2018 | 10:58
Видать разворовали уже всё, что плохо лежало в государственной казне и вокруг неё. Теперь принялись вплотную грабить население. У них уже инстинкт на всякие грабежи выработался как у собаки Павлова.
tks 11 июля 2018 | 11:02
Твари подлые. Оккупанты.
Уйду в лес, партизанить.
alexandr400 11 июля 2018 | 11:05
Началось. Финал ЧМ уже сверхдержителей не интересует. Взялись за газовый ключ - затягивать гайки. Надеюсь, усталость метала сыграет с ними злую шутку. И разлетится все к чертят.