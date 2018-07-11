В Чите из-за паводков эвакуированы около 3 тысяч человек

Их дома были затоплены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Для эвакуированных подготовлены 8 пунктов временного размещения, организовано горячее питание.

Паводок на реке Чита в Забайкальском крае стал самым сильным за всю историю наблюдения с 1936 года. Вода реке начала подниматься из-за сильных ливней, которые идут в регионе с 8 июля.