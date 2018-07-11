В Чите из-за паводков эвакуированы около 3 тысяч человек
Их дома были затоплены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Для эвакуированных подготовлены 8 пунктов временного размещения, организовано горячее питание.
Паводок на реке Чита в Забайкальском крае стал самым сильным за всю историю наблюдения с 1936 года. Вода реке начала подниматься из-за сильных ливней, которые идут в регионе с 8 июля.
Комментарии18
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m_doc 11 июля 2018 | 10:39
Я потрясена... все числительные написаны правильно. Никаких 3-ххх или 8-мими.
Что случилось? Заболемши или наконец-то устыдимши?
ostapbey 11 июля 2018 | 10:44
m_doc: вообще то нужно потрястись на тех, кто заселил людей на берега Читы.
Вот проводника детей в Таиланде уже обвиняют в чем то там, но он то вел детей по ихнему желанию.
А на берега Читы добровольцы селились только из лагерей. Остальные под конвоем.
Даже..
Даже.
romashka__ 11 июля 2018 | 10:46
Чита - лучший город Земли.
Соболезнование.
ostapbey 11 июля 2018 | 10:48
romashka__:и давнено вы бывали в Чите??
Чи не те?
Чтоб ваши мотивы понять..
Даже.
m_doc 11 июля 2018 | 10:50
ostapbey: Да чего мелочиться-та. Жалуйся сразу на Господа Бога за то, что такую поганую планету сотворил. Ну, или на Большой взрыв - не знаю, кто и что тебя больше бесит:)
ostapbey 11 июля 2018 | 10:54
m_doc: на всю планету по имени Земля грешить грешно..
А вот господь бог прав был, когда весь русский сброд заселил в тундру.. От А по Я.
от А леута по Я кута не обделяя и Бэ.
Бурята. Даже..
m_doc 11 июля 2018 | 11:02
ostapbey: Какая в Чите тундра, болезный? В башке твоей помрачённой тундра. Вернее, выжженная пустыня.
ostapbey 11 июля 2018 | 11:07
m_doc: вы можете назвать свой домашний адрес в Чите болезная??
Я бы мог вам "дачку" передать.!!
Или своих читинских приятелей, которые надеюсь живы, напрячь к вам,..
Вы то знаете что знает слово "горбач" в том регионе?
Даже??
m_doc 11 июля 2018 | 11:14
ostapbey: Нет, не знаю. И что? Зато я знаю, что такое няша. Она водится как раз недалеко от тундры:)
ostapbey 11 июля 2018 | 11:20
m_doc: в вашем то возрасте пора перечитать не только нерчинских декабристов..
Но и помоложе кого нибудь..
Можете прочитать Вашего ровесника. Иркутского Загоскина. Не помню по батюшке как он..
Не путать с прочими Загоскиными..
Которых дофига..
Даже.
m_doc 11 июля 2018 | 11:30
ostapbey: А давайте я в любом возрасте буду читать, к чему тянется душа. Но я подумаю над Вашим предложением. Признаю, о тех местах знаю маловато.
ostapbey 11 июля 2018 | 11:40
m_doc: давайте??
..."..ну если будем. То давайте.."как говорил поручик Ржевский..
Даже...)))
tvitov66 11 июля 2018 | 11:02
ostapbey: Это сама природа решила помыть сортиры в этом природном заповеднике
oneoretwo 11 июля 2018 | 10:43
...йехувцы, очевидно по-запарке, забыли указать, что тамошняя быдло-"власть" даже не пыталась предупредить население о наводнении, а объявление было сделано, когда уж всё поплыло...
...и потом: "паводок" - это , какбэ, когда снега таютЪ... хотя, для вас и так сойдет...
m_doc 11 июля 2018 | 10:52
oneoretwo: паводок" - это , какбэ, когда снега таютЪ.
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А вот и фигушки! Читайте словари, учите русский язык.
oneoretwo 11 июля 2018 | 11:03
m_doc: дурной карась вседа клюёт первым...
по поводу быдло-"власти", стал быть, вопросов нет ...
m_doc 11 июля 2018 | 11:10
oneoretwo: Ложное умозаключение. Опять же, небыдло, уточните в словаре, что это такое.
zibex 11 июля 2018 | 11:12
Зачем нам такие новости?? Давайте про футбол, про Виду, про "Слава Украине!"