Тысячи отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор
Он был введен с 1 мая и составляет 50 рублей в день, но многие были не готовы к дополнительным выплатам.
За первые два месяца с момента введения курортного сбора на Ставрополье его отказались платить примерно 2,5 тысячи человек – это около 3 процентов от всех отдохнувших. Статистику РБК предоставили в министерстве туризма Ставропольского края. Чиновники ожидали, что отказывающихся платить будет меньше. По словам собеседника издания, в число «отказников» попадали те, кого нельзя привлечь к ответственности – «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты».
Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории и другие официальные учреждения размещения. Он не входит в стоимость проживания — налог взимают отдельно за каждый день проживания, за исключением дня заезда.
По закону за неуплату сбора грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. На данный момент составлено около 100 таких протоколов. По словам чиновников, большинство нарушителей добровольно соглашаются оплатить сбор на этапе административного расследования.
Эксперимент с курортным сбором стартовал этой весной в четырех регионах – в Крыму, на Кубани, Ставрополье и на Алтае. Туристы платят деньги за пользование курортной инфраструктурой, поступившие средства местные власти направляют на восстановление и развитие курортов.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 10:09
Забавно, но отказываются платить "патриоты из патриотов" - "люди в погонах" и слуги народа.
А народонаселение - лохи - пусть платит.
kottigr1 11 июля 2018 | 10:14
mikhail_spb_: Крах любой власти начинается с нежелания населения платить налоги. Больше ведь дармоедам оседлавшим народную шею ездить не на чем..
antiboh 11 июля 2018 | 10:23
kottigr1: «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты». //
Как и положено у нас ,- законы не исполняют те,кто их создаёт.
tag188 11 июля 2018 | 10:10
Санкции должны последовать незамедлительно и быть максимально жесткими.
Представляете, что будет, если глядя на них, остальные россияне тоже решат не платить различные сборы?!
polikarpich 11 июля 2018 | 10:26
А вот чуть ранее в этой же новости появился немного поспешный комментарий:
"banyi2: А 97% заплатили? Вот 3% уродов, как и у оппов))) Во всём мире такие правила есть , ну почти во всём, теми или другими способами. "
Теперь мы знаем, что эти 3% уродов - это "люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты".
neon999 11 июля 2018 | 10:31
«Люди в погонах» привыкли, что законы пишутся не для них.
Они привыкли брать, а не давать.
Вообще в этой стране «законы» - для лохов-фраеров, а у правильных пацанов в погонах свои воровские законы.
dekadik 11 июля 2018 | 10:33
Вор в законе платит, депутат или судья нет, кто из них лучше?
andre_klimov 11 июля 2018 | 10:55
dekadik:
"Оба хуже..."
lager23 11 июля 2018 | 10:36
Вместо развития экономики в стране происходит повсеместная сдойка населения в три смены—это единственное на что способна рукожоп@я путенская власть помимо тотального воровства и защиты своих интересов.
«Дядь, дай десять копеек..» (12стульев)
mamiluk 11 июля 2018 | 10:36
Чиновники ожидали, что отказывающихся платить будет меньше. По словам собеседника издания, в число «отказников» попадали те, кого нельзя привлечь к ответственности – «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты».
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стало быть: простой народишко и платил...судя по реакции чиновников-практически все....рабская покорность даже в мелочах...
vla7815 11 июля 2018 | 10:40
////// поступившие средства местные власти направляют на восстановление и развитие курортов. ////
Такой брехне уже не верю. Это лишний повод обобрать людей для распила халявных денег. Потому, что такая уже репутация властей.
zhrv 11 июля 2018 | 10:57
- "в число «отказников» попадали те, кого нельзя привлечь к ответственности – «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты»."
Привлечь то можно, но не хотят - это же опора режима, а "своих не сдают".