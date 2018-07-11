Тысячи отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор

Он был введен с 1 мая и составляет 50 рублей в день, но многие были не готовы к дополнительным выплатам.

За первые два месяца с момента введения курортного сбора на Ставрополье его отказались платить примерно 2,5 тысячи человек – это около 3 процентов от всех отдохнувших. Статистику РБК предоставили в министерстве туризма Ставропольского края. Чиновники ожидали, что отказывающихся платить будет меньше. По словам собеседника издания, в число «отказников» попадали те, кого нельзя привлечь к ответственности – «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты».

Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории и другие официальные учреждения размещения. Он не входит в стоимость проживания — налог взимают отдельно за каждый день проживания, за исключением дня заезда.

По закону за неуплату сбора грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. На данный момент составлено около 100 таких протоколов. По словам чиновников, большинство нарушителей добровольно соглашаются оплатить сбор на этапе административного расследования.

Эксперимент с курортным сбором стартовал этой весной в четырех регионах – в Крыму, на Кубани, Ставрополье и на Алтае. Туристы платят деньги за пользование курортной инфраструктурой, поступившие средства местные власти направляют на восстановление и развитие курортов.