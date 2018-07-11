Суд принял решение оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ
Это решение несправедливо и будет обжаловано, сказала «Эху Москвы» сама Мария Алехина.
На Алехину составили два протокола, один за баннер «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ на Лубянке и второй – за акцию с бумажными самолетиками в защиту Telegram.
Комментарии8
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yralez 11 июля 2018 | 10:11
За убийства меньше дают.
dataan 11 июля 2018 | 10:37
Эта зараза еще и посуду отказывается мыть в столовой больницы? Расстрелять!
gwon 11 июля 2018 | 10:11
Федерация футбола Украины оплатит.
neon999 11 июля 2018 | 10:13
«Правоохранительная система» страны заточена на зачистку недовольных властями, а не на поиск и наказание преступников.
zavlabor 11 июля 2018 | 10:17
400 тыс за бумажные самолётики...
"Штраф в 150 тысяч рублей — за укрывательство улик жестокого убийства 12 человек. Такой приговор сегодня вынесен в Краснодарском крае в отношении Сергея Цеповяза, проходящего по делу о громком преступлении в станице Кущевской."
Прекрасный пример социальной близости.
sm59 11 июля 2018 | 10:21
А в чем проблема-то.
Палач - просто работа такая. У них тоже должен быть профессиональный праздник.
Главное не в этом, а в том, кого казнят и за что ?
И обиженные (или опущенные ...) - это как раз те, у кого рыльце в пушку.
grazschdanin 11 июля 2018 | 10:22
Суд принял решение оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ
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Сначала хотел написать, что удивлён отсутствием законопослушности у либералов. Потом вспомнил, что вообще то речь идёт о зечке. Какое уж там законопослушничество.... Отбросы общества, что от них ждать?
jblack2 11 июля 2018 | 10:36
Маша и раньше не отличалась большим умом и сообразительностью. Попавший под дурное влияние ведомый член протестного проекта - "Павленский" в юбке...