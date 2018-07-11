Суд принял решение оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ

Это решение несправедливо и будет обжаловано, сказала «Эху Москвы» сама Мария Алехина.

На Алехину составили два протокола, один за баннер «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ на Лубянке и второй – за акцию с бумажными самолетиками в защиту Telegram.