В Госдуме намерены поддержать поправки, предусматривающие год тюрьмы за отказ удалить информацию из интернета
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен сегодня поддержать поправки, предусматривающие до года тюремного срока за отказ опровергнуть или удалить из интернета информацию по решению суда. В действующем законодательстве за подобные нарушения предусмотрены штрафы. Поправки предлагают сажать в тюрьму тех, кого за год уже дважды предупреждали. Кроме того, штрафы предлагается увеличить с 2,5 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает «Знак.ком».
Комментарии17
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kottigr1 11 июля 2018 | 10:11
Странно.. Интернет придумало ЦРУ, как нам всем недавно рассказал Владимир Владимирович Путин, а тюремные сроки там раздает российская ГосДура.. Неужели российские парламентарии стали "иностранными агентами" Госдепа ?
evgolius7 11 июля 2018 | 10:24
kottigr1:
Русофоб – это тот, кто боится русских.
А кому на них начхать, - тот русофак.
ignachio 11 июля 2018 | 10:27
Тогда Гомофоб – это тот, кто боится гомиков.
А кому на них начхать, - тот гомофак?
gordy 11 июля 2018 | 10:28
Сколько не душится лодырь богатый, всё же неважно он пахнет, ребята?
yralez 11 июля 2018 | 10:13
Если собак хорошо кормить, то они добреют.
У людоедов наоборот.
j_partizan 11 июля 2018 | 10:19
yralez:
Они дрессированные, даже собаки такие бывают.
evgolius7 11 июля 2018 | 10:22
На еду для служебных собак путинское правительство выделяет 12.600 в месяц, а пенсионерам платит пенсии 8.000 в мес.
Делайте выводы, кто для них пенсионеры.
j_partizan 11 июля 2018 | 10:16
Молодцы, дрессированные, корм заслужили.
sergo_25_26 11 июля 2018 | 10:18
интересно, а госдума для людей законы вообще принимает?
trender 11 июля 2018 | 10:22
Побои и оскорбления простых людей Дума декриминализировала.
Запытать задержанного до смерти - это "превышение должностных полномочий".
А вот жестокое обращение с животными и неудаление информации о воровстве чиновников - серьезные уголовные преступления.
hihi2raza 11 июля 2018 | 10:23
Россия страна дураков. Удалять информацию из интернет они собрались, ага щазззз!
plank1957 11 июля 2018 | 10:24
В ГД поддерживают все, чтобы усложнить жизнь простого обывателя.
dekadik 11 июля 2018 | 10:28
Так тогда и мест в тюрьмах не останется свободных, пол страны придётся пересажать.....заранее нужно будет места бронировать, появятся тюремные агентства, которые будут предлагать места в тюрьмах* ** *** **** и для самых состоятельных *****
kochar 11 июля 2018 | 10:33
Держись Навальный ,это для тебя уготовили.
rash 11 июля 2018 | 10:35
Непонятно, они что - отстаивают достоинство Суда или просто очень не любят слив.
oneoretwo 11 июля 2018 | 10:36
В Госдуме намерены поддержать ... год тюрьмы ...
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...маловато будет, да и тема не раскрыта до конца...
попробуйте головы рубить или четвертовать, ась ?
и это практически всё, что вам нужно знать о плешивом быдло-"парламенте"...
alexandr400 11 июля 2018 | 11:07
Тюрьма и интернет становятся почти синонимами. Вышел в интернет, приготовь сухари...