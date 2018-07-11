Греция высылает двух российских дипломатов
Еще двум сотрудникам дипведомства запрещен въезд в страну.
Меры, принятые Афинами, являются ответом на незаконные действия на территории страны, которые представляют собой вмешательство в ее внутренние дела и подрывают национальную безопасность. Об этом пишет греческая газета «Катимерини» со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. По данным издания, среди обвинений в адрес россиян — попытка сбора и распространения информации, а также подкуп чиновников.
В публикации называется только одна фамилия – сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных не приводятся. Собеседник газеты предупредил, что любые «ответные» реакции со стороны российской стороны приведут к дальнейшим рецидивам. Источники подчеркивают, что решение относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению между странами. В то же время, отмечается, что инициатива Афин не стала «ударом грома с ясного неба», но является следствием ряда скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции.
Афины тем не менее, как пишет газета, хотят продолжать поддерживать хорошие отношения с Москвой и продвигать дружбу между народами двух государств.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 10:06
Срочно нужно запретить россиянам употреблять в пищу греко-бендеровский греческий салат!
tvitov66 11 июля 2018 | 10:11
mikhail_spb_: Однозначно стоит запретить грецкие орехи... а так-же все остальное греческое наследие: олимпиаду, философию, математику и астрономию
fig__vvam__ 11 июля 2018 | 10:17
tvitov66: Если уж социалисты-соплежуи, правящие в Греции, решились на такие меры, то значит обнаглели и распоясались рашисты в Греции беспредельно и нестерпимо даже для этих "друзей России", с которыми Путин в десны целовался.
kottigr1 11 июля 2018 | 10:07
Расцветают махровым цветом грекожидофашисты.. Готовятся напасть на Святую Русь. Надо бы ещё деньжат подкинуть от зажиревших российских пенсионеров в МО РФ и славным оперуполномоченным ФСБ.. Родина в опасности ! .. Греки не спят !
gregor 11 июля 2018 | 10:09
-Греция высылает двух российских дипломатов
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А есть ещё место для ножей в спину ?
Интересно успела Россия дать Греции системы СС-300 ,СС-400 ?
Турции успеет видать , до ножа в спину очередного .
Надо ещё помочь Ирану атомную бомбу сделать , до того ,как она в спину её же и кинет .
Сколько ещё надо граблей по лбу ,что бы у Россия начала соображать со своим большинством ? Или так уже граблям не по чём бить ,там уже нет сотрясения , нет чему сотрясаться .,судя по действиям российского большинства и их Солнцеподобного .
trender 11 июля 2018 | 10:29
gregor: Умом Россию не понять! )))
mamiluk 11 июля 2018 | 10:50
trender: Умом Россию не понять!
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придумано для лохов...для внутреннего потребления.А в Греции "дипломатам"-шпионам-делать нечего.
hihi2raza 11 июля 2018 | 10:16
Ничего нового, русские свиньи везде гадят.
choma 11 июля 2018 | 10:16
Нет, срочно запретить ввоз маслин, для этого срочно принять на работу Онищенко, он спец в нахождении вредных примесей в продуктах, интересно, как он сам еще не загнулся, проверяя на своем организме вредные продукты
gregor 11 июля 2018 | 11:09
choma:
А для чего ему на себе проверять , есть для этого .... одобрямсы .
neon999 11 июля 2018 | 10:18
Российские «дипломаты» - специфический контингент: не только шпионят и воруют, но ещё и кокаином приторговывают.
oneoretwo 11 июля 2018 | 10:29
Афины тем не менее, как пишет газета, хотят продолжать поддерживать хорошие отношения с Москвой и продвигать дружбу между народами двух государств.
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...плешивое нквд по-другому "дружить" не умеет...
mamiluk 11 июля 2018 | 10:48
российские службисты хотят бродить и гадить по европам как у себя дома...но там вам не тут...даже брошенный мимо окурок придется поднимать.
ka_mate 11 июля 2018 | 11:05
Всё! С глаз долой из сердца вон!
Запретят ввозить даже 100 гр греческих оливок,теперь
в них точно каких то червей найдут.
alexandr400 11 июля 2018 | 11:09
А не послать ли Москву в далекое эротическое путешествие?
ka_mate 11 июля 2018 | 11:14
Евклида и Пифагора теперь объявят злейшими врагами.
Ждите эфиры Норкина и Скабеевой.
bun777 11 июля 2018 | 11:45
А где наш греческий друг Цитрус ( он же Ципрас) ?
severnaj 11 июля 2018 | 11:53
Гадят даже тем, кто всегда поддерживает. Греция очень проросийская страна ....была. Там много наших, олигархи прячут там свои денежки. И все равно вылазит наше свиное рыло.
ura_123 11 июля 2018 | 12:02
И тут обгадились... Мельчает Штирлиц,мельчает)))