-Греция высылает двух российских дипломатов

Еще двум сотрудникам дипведомства запрещен въезд в страну.

Меры, принятые Афинами, являются ответом на незаконные действия на территории страны, которые представляют собой вмешательство в ее внутренние дела и подрывают национальную безопасность. Об этом пишет греческая газета «Катимерини» со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. По данным издания, среди обвинений в адрес россиян — попытка сбора и распространения информации, а также подкуп чиновников.

В публикации называется только одна фамилия – сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных не приводятся. Собеседник газеты предупредил, что любые «ответные» реакции со стороны российской стороны приведут к дальнейшим рецидивам. Источники подчеркивают, что решение относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению между странами. В то же время, отмечается, что инициатива Афин не стала «ударом грома с ясного неба», но является следствием ряда скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции.

Афины тем не менее, как пишет газета, хотят продолжать поддерживать хорошие отношения с Москвой и продвигать дружбу между народами двух государств.