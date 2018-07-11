Сборные Хорватии и Англии сыграют сегодня в полуфинале Чемпионата мира по футболу
Матч пройдёт на стадионе «Лужники». Он начнётся в 9 вечера.
Напомню, в первом полуфинале сборная Франции победила команду Бельгии. Матч за третье место пройдёт в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал Чемпионата 15 июля в «Лужниках».
Комментарии20
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viniqi 11 июля 2018 | 09:40
Буду болеть за Хорватию- там однородная сборная- а никак в Англии где сборная загорелых с рождения парней!!!
repmvbx_y 11 июля 2018 | 09:58
Господа эховские либерасты, рекомендую плюсовать этому нацистскому комментарию.
viniqi 11 июля 2018 | 10:01
repmvbx_y: Пригожинский выкидыш-нацист ваш папа, который и вас нацистом по-пьяне зачал!!!
repmvbx_y 11 июля 2018 | 10:03
viniqi: Не любишь, черных, либераст? Шендерович, тебя за это не похвалит (на людях.)
viniqi 11 июля 2018 | 10:08
repmvbx_y: Зачатый по-пьяне пригожинский выкидыш- я не люблю вас пригожинских ублюдков поддерживающих власть жуликов и воров, обкрадывающих свой народ!!
repmvbx_y 11 июля 2018 | 10:13
viniqi: /я не люблю вас пригожинских ублюдков поддерживающих власть жуликов и воров, обкрадывающих свой народ!!/
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И еще, мразь ты госдеповско-бандеровско, ты не любишь черных. Вот и все, что следовало знать о типовом тупоумном либерасте.
m_doc 11 июля 2018 | 10:15
repmvbx_y: Лёха Навальный с Волковым тоже не любят. И ничо. В хероях ходют.
polsan 11 июля 2018 | 10:01
repmvbx_y: Что вы хотели сказать этим словом "плюсовать"! )
polikarpich 11 июля 2018 | 10:04
repmvbx_y: Да при чём тут нацизм? Просто сборная и должна выглядеть, как сборная именно той страны, которую представляет. А не как вчера с Францией и Бельгией.
Это всё ИМХО.
m_doc 11 июля 2018 | 10:11
polikarpich: Смуглые граждане - не граждане?
Наши "либералы" - не мышонки, не лягушки, а неведомы зверушки. Инакомыслие не приемлют- есть только их единственно правильное мнение. Соотечественников считают ватой, недочеловеками = нацизм. А теперь ещё и расисты.
Вот и иди с такими в светлое будущее.
repmvbx_y 11 июля 2018 | 10:11
polikarpich: /Просто сборная и должна выглядеть, как сборная именно той страны, которую представляет/
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Сборная должна представлять граждан своей страны, независимо от цвета кожи. В Англии, Франции и Бельгии дофига черных и наличие из в сборных этих стран вызвано их результатами на поле, а не цветом кожи.
Также как и отсутствие черных, в сборной США по плаванию.
Очень странно, что это надо объяснять тем, кто себя позицианирует как либерал
polsan 11 июля 2018 | 09:52
Если сборная Хорватии будет играть со сборной Англиии так, как с Данией и Россией, то в финал они не попадут! ))
polikarpich 11 июля 2018 | 09:59
polsan: Кто его знает? Элемент случайности тоже всегда присутствует.
procto_djon 11 июля 2018 | 10:01
Вот же проблема для "духовных", и там враги и там фошызты! За кого болеть?))
m_doc 11 июля 2018 | 10:06
procto_djon: Укр, ты сам-то определился? Хорваты ведь вас на отборочной стадии вышибли куда подальше.
polikarpich 11 июля 2018 | 10:10
procto_djon: Ага, раскорячка получилась знатная!
:-)))
Они сами себе всё это наворожили.
sg91 11 июля 2018 | 10:04
Надо пожелать выиграть англии. А то иначе вся Окраина обосрется от радости. А на хрена Белгороду и Крыму это нюхать?
Вон уже в клетчатых рубашках некоторые самые отмороженные дебилы в сРаду приходят )))
polikarpich 11 июля 2018 | 10:13
sg91: Да вы славянофоб, батенька?!!!
neon999 11 июля 2018 | 10:08
А мы и не знали! Какие удивительные новости выискивают журналисты ЭМ.
staglla 11 июля 2018 | 10:13
Хорошо когда на футбол пофиг - по окончании матча посмотрел счет и нормуль.