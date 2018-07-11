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09:31, 11 июля 2018

Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО, не встретило высшее руководство Бельгии

Без торжественного приёма Трамп остался из-за полуфинала Чемпионата мира по футболу, в котором бельгийцы играли с французами.
Бельгийский король Филипп и глава МИД Дидье Рейндерс наблюдали за футбольным матчем на стадионе в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель находился в фанзоне города Брен-ле-Конт. Об этом пишет бельгийская пресса.

Комментарии

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noxepy_7_40_ 11 июля 2018 | 09:39

Ахахахаа! Поставили плешивого карлика на место! Шах и мат, вата!

sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:40

У них нет ТРАМПНАША. Он для них обычный рыжий.

(комментарий скрыт)

kottigr1 11 июля 2018 | 10:02

sergo_25_26: В Брюсселе понимают, что Трамп - это пустое место.. Зачем же разговаривать с посредником, когда можно обратиться напрямую к Владимиру Владимировичу ?

polsan 11 июля 2018 | 09:45

Во как! )) Футбол выше политики! ) Красиво!

sg91 11 июля 2018 | 09:53

Зачетная ржака. Рыжий приезжает в Бельгию чтобы обсудить как Нате бороться с Россией, а руководство Бельнии ... в России ))))
Это что! Вон в Англии министр уволился, чтобы поехать на ЧМ ))

estamp 11 июля 2018 | 09:55

Без торжественного приёма Трамп остался из-за полуфинала Чемпионата мира 
Думаю Сенат и Конгресс США должны расследовать, нет ли тут вмешательства рыжего карлика и наложить еще санкций.

timwlad78 11 июля 2018 | 09:55

Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО, не встретило высшее руководство Бельгии
Без торжественного приёма Трамп остался из-за полуфинала Чемпионата мира по футболу, в котором бельгийцы играли с французами.
Бельгийский король Филипп и глава МИД Дидье Рейндерс наблюдали за футбольным матчем на стадионе в Санкт-Петербурге, а премьер-министр Шарль Мишель находился в фанзоне города Брен-ле-Конт. Об этом пишет бельгийская пресса.
--------------
Ну это означает, что США сама обязана разобраться с кризисом на Украине. Это так же связано и с высылкой российских дипломатов из Греции .Ну если США окончательно дурканёт и погонит киевскую мафию штурмовать Донбасс ,то Греция подчёркивает солидарность с НАТО и Греко-Католической Конфессией.Европа против России
Почти вся континентальная Европа к 1941 году, так или иначе, но без особых потрясений вошла в новую империю, возглавляемую Германией. Из двух десятков европейских стран, почти половина - Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии) – совместно с Германией вступили в войну с СССР-Россией, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы. Остальные страны континентальной Европы не принимали прямого участия в войне, но так или иначе работали на Германию, а вернее - новую европейскую империю.
Так что Евросоюз будет консолидироватся на основе Нацииональной Христианской Демократии с подержкой корпораций США.Господин Трамп приехал как и в 1938 году "обеспечивать мир в Европе" раздолбав и разделив Украину.

specsalos 11 июля 2018 | 09:55

Все любители путина становятся изгоями, такими же как и сам путин.

estamp 11 июля 2018 | 10:00

specsalos: Все любители путина становятся изгоями, такими же как и сам путин.
---
Да что вы!
Эдак сейчас ожидается исключение США из НАТО. Ась?

max3446 11 июля 2018 | 09:57

красиво опустили пендоса. браво Бельгия ))

jjuddgge_ddrredd 11 июля 2018 | 10:02

Что за чушь в новостях?
По протоколу король никого не встречает. НИ-КО-ГО НИКОГДА)).
Со ссылкой на местные неназванные СМИ?))
Судя по всему, все новости о Трампе на "Эхо" публикует небезызвестная Карина, у которой в голове уже давно поселился Трамп, и больше ничего в этой голове нет...хе-хе.
Встретили нормально, как и положено было))...

neon999 11 июля 2018 | 10:05

Стиль пожимания руки у Трампа не всем по вкусу.
Лучше уж футбол посмотреть, тем более Трамп не на личную аудиенцию во дворце прилетел.

kazlevich1949 11 июля 2018 | 10:09

Помните "Ералаш" Грачевского: мальчишка привёл к ветеринару своего пуделя, который от команд писался и даже, пардон, какался? А в итоге сам ветеринар, пардон, описался...
Таки и зачем сегодня Трампу эта НАТО, коли сегодня у него вместо этой НАТЫ на поводке сам Путин гав, гав! Си-иде-еть!!!

kazlevich1949 11 июля 2018 | 10:13

kazlevich1949: Буши с Ротшильдами в тени республиканцев и демократов США где-то там в верхах меж собой гав, гав... а мы тут в России, пардон, в говне сидим...

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