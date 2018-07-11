В России вскоре изменятся правила регистрации автомобилей
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную редакцию законопроекта. Одно из ключевых изменений коснётся покупателей новы машин у официальных дилеров. Теперь им не нужно будет ездить в ГИБДД для постановки машины на учёт. Для этого автодилер должен будет получить статус специализированной организации и попасть в специальный реестр. Регистрация в автосалоне будет платной. ФАС установит предельный тариф.
Комментарии5
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neyexo 11 июля 2018 | 09:43
за регистрацию угнанной сколько возьмут?
neon999 11 июля 2018 | 10:00
Бюрократия растёт и поводов срубить бабла с людей будет находить все больше.
wicked_digger 11 июля 2018 | 10:13
neon999: ты дибилушка новость то прочитал? Или читать еще не научили, только испражняться пока осилил? Там же русским по белому написано что меньше людям ходить в контору, значит и контор меньше.
lom2011 11 июля 2018 | 10:21
Высшей власти России хватает мозгов только на повышения цен, тарифов, пошлин, акцизов. налогов и т.п.
Ведь для создания новых предприятий, разработку и внедрения передовых технологий. разработку новых видов энергии, материалов и т.д., нужны мозги, нужны таланты, многие замечательные личные качества. Которых нет и никогда не будет у сегодняшней власти бесов. Бездарных, бесталанных, немудрых, корыстных, злых, лживых.
tovarich67 11 июля 2018 | 10:21
Кормушку отрывают от ип колокольцев