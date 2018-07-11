В МЧС появилось главное управление собственной безопасности
Об этом сообщает РБК. Ранее такая структура существовала в ведомстве в форме небольшого отдела. Теперь состав подразделения увеличен до 40 сотрудников. Управление будет заниматься борьбой с коррупцией и «чисткой» рядов.
РБК напоминает, что новый глава МЧС Евгений Зиничев до назначения на этот пост был заместителем директора ФСБ. Одним из его первых распоряжений в новой должности стало проведение масштабной внутренней проверки.
Комментарии11
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asyrj 11 июля 2018 | 09:43
Вор у вора дубинку украл (коррупционеры проверяют коррупционеров).
Без коррупции эта система нежизнеспособна.
vasyakirin 11 июля 2018 | 09:46
asyrj: Мало того что армия, МЧС сидят и ждут за бюджетные деньги, а вдруг война или пожар, они еще воруют не по детски!
kottigr1 11 июля 2018 | 09:49
vasyakirin: Это начало сепаратизма.. Сейчас МЧС обрастет своей спецслужбой собственной безопасности, потом разведкой, конрразведкой.. А потом вообще отсоединится от РФ.
tvitov66 11 июля 2018 | 10:19
kottigr1: ждем когда каждый детсад нашей сверхдержавы обрастет своей ВООРУЖЕННОЙ службой безопасности, разведкой и конрразведкой #такпобедим
post_v 11 июля 2018 | 09:43
"…У нас все были в СС… Чем скорее вы забудете про СС… тем будет лучше не только для нас, но, поверьте, и для вас тоже…"
("Семнадцать мгновений весны", В.Лановой в роли обергруппенфюрера СС Карла Вольфа)
polikarpich 11 июля 2018 | 09:46
Ну и зачем в МЧС "гестапо"? В Минздраве нечто подобное внедрить не собираются?
kottigr1 11 июля 2018 | 09:51
polikarpich: Ну и зачем в МЧС "гестапо"?
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Впереди эпоха "больших чисток".. Будут вычищать органы от враждебных элементов до полного посинения..
tvitov66 11 июля 2018 | 10:21
kottigr1: похоже вы ничего не поняли в гениальном замысле нацЛидера по созданию 25 млн высокодоходных рабочих мест!
neon999 11 июля 2018 | 09:55
На отнимаемые пенсии и повышенные налоги много претендентов.
putin_itogy 11 июля 2018 | 10:07
МЧС, МЧС/1, МЧС/2, МЧС/4,
и мсч/4, Которым будет управлять подросшая внучка Шойгу.. ))
zavlabor 11 июля 2018 | 10:07
Следующий этап - создание подразделения наиглавнейшего управления безопасности, следящего за главным управлением безопасности.