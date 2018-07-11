В Госдуме намерены поддержать поправки, предусматривающие год тюрьмы за отказ удалить информацию из интернета
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен сегодня поддержать поправки, предусматривающие до года тюремного срока за отказ опровергнуть или удалить из интернета информацию по решению суда. В действующем законодательстве за подобные нарушения предусмотрены штрафы. Поправки предлагают сажать в тюрьму тех, кого за год уже дважды предупреждали. Кроме того, штрафы предлагается увеличить с 2,5 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает «Знак.ком».
Комментарии8
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vasyakirin 11 июля 2018 | 09:41
Чо лезть в интернет?
Да оставьте людям помойку без ограничений и правил, пусть душу отведут и стресс снимут!
kottigr1 11 июля 2018 | 09:46
vasyakirin: Весь мир оторопел от глупости российской ГосДуры по сию пору не знающий об анонимайзерах.. Ну будут все российские пользователи интернета использовать анонимность что бы скрыть свои адреса и всего-то..
neon999 11 июля 2018 | 09:45
Убийства и грабежи им пофиг, организованная преступность - это вообще наше все и кузница кремлевских кадров. Зато тех, кто раскрывает воровские схемы и даёт свидетельства того, что страной рулят бандиты будут мочить «законом» по полной программе.
scimitar 11 июля 2018 | 10:03
neon999: С "Телеграмом" уже поборолись, дурачье. С известным результатом. И всё равно им неймется.
anticolonel 11 июля 2018 | 10:02
Мелко плавают думцы - пора сажать за вход в интернет, а уж если зашел, да что-то написал - сразу к стенке.
gennomov 11 июля 2018 | 10:04
Последний довод путинокредизавров. миллион лет в зад.
ts 11 июля 2018 | 10:12
А смертную казнь ввести за перепост и лайк еще не предлагают?
vlabumur 11 июля 2018 | 10:15
Депутаты вели себя как холопы,перед американскими сенаторами.
И все стало ясно.
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.!" (С)