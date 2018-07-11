В Госдуме намерены поддержать поправки, предусматривающие год тюрьмы за отказ удалить информацию из интернета

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен сегодня поддержать поправки, предусматривающие до года тюремного срока за отказ опровергнуть или удалить из интернета информацию по решению суда. В действующем законодательстве за подобные нарушения предусмотрены штрафы. Поправки предлагают сажать в тюрьму тех, кого за год уже дважды предупреждали. Кроме того, штрафы предлагается увеличить с 2,5 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает «Знак.ком».