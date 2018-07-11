Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двоим будет запрещён въезд в страну
Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двоим будет запрещён въезд в страну за противоправные действия против национальной безопасности.Об этом пишет греческая газета «Катимерини». Имена дипломатов не называются, комментариев от российского МИДа пока нет.
Газета сообщает, что это ответ на вмешательство во внутренние дела Греции. Дипломатов обвиняют в попытке сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 09:35
Росдипработники умудрились даже в дружественной Греции напакостить.
Очевидно, что действовали они не сами по себе, а по приказу начальства, над которым стоит сами знаете кто.
tvitov66 11 июля 2018 | 09:45
mikhail_spb_: надобно нам в обраточку что-то греческое признать "не желательным", например запретить грецкие орехи... а так-же все остальное греческое наследие: олимпиаду, философию, математику и астрономию
kottigr1 11 июля 2018 | 10:00
tvitov66: Президент России Владимир Путин 30 июня подписал ряд указов, которыми переименовал части российской армии, присвоив им названия украинских городов. Теперь по видимому Владимиру Владимировичу придется переименовывать оставшиеся безымянными российские дивизии названиями греческих городов. Можно даже кстати совместить..
"Афинско-харьковская танковая дивизия".. Ведь как звучит.. !
ingvarzh43 11 июля 2018 | 10:14
kottigr1: mikhail_spb_: Харьков то русский город, Афины -нет, понял?
kottigr1 11 июля 2018 | 10:19
ingvarzh43: Русских придумали в Киеве норвежцы-датчане вместе с киевлянами..
"И сѣде Олегъ, княжа в Киевѣ, и рече Олегъ: «Се буди мати городом рускымъ». И бѣша у него словѣни и варязи и прочии, прозвашася русью. Се же Олегъ нача городы ставити, и устави дани словѣном, и кривичемъ и мерямъ, и устави варягом дань даяти от Новагорода 300 гривенъ на лѣто, мира дѣля, еже до смерти Ярославля даяше варягом"
882 год ("Повесть временных лет")
dmitry35 11 июля 2018 | 10:05
mikhail_spb_: "по приказу начальства, над которым стоит сами знаете кто".
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Здесь я с вами согласен: все под Богом ходим.
tvitov66 11 июля 2018 | 10:09
dmitry35: вряд ли он и есть Бог, но наместник оного однозначно! Святой мученик братков в законе и чекистов одновременно
davi__koloradov 11 июля 2018 | 09:35
Коксом барыжили рашкованы, как принято в Наркомате Индел. Вот и выкинули.
vargor 11 июля 2018 | 09:46
davi__koloradov: А ты русофоб что делаешь в России? Вали отсюда ко всем своим бандеровским, или прочим чертям. Никто тебя в "рашковане" не держит. Пшёл вон, нацистская нечисть!
kottigr1 11 июля 2018 | 09:55
vargor: А ты русофоб что делаешь в России?
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На Путина "батон крошите" ?
Русофоб - это путинист, поддерживающий антирусскую политику Путина.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
rampa 11 июля 2018 | 09:56
vargor: с чего это ты решил. что люди (скорее нелюди) вроде тебя и есть Россия? Иди-ка ты сам в свой "рашкован"
vilingrad 11 июля 2018 | 10:06
vargor: А ты русофоб что делаешь в России? Вали отсюда ко всем своим бандеровским, или прочим чертям."
Деда, ты старый дурак с одной пластинкой на старом советском проигрывателе. Мохом ты порос, дурью заплеснел:)
tag188 11 июля 2018 | 09:38
Ну уж если терпеливые греки высылают, то накосячили "дипломаты" серьёзно.
seryj_wolk 11 июля 2018 | 09:39
Даже православнутые греки плюются от священноватых и великоватых единоверцев! Но для рфиков до поры до времени это только божья роса. Друзей все меньше и меньше, заборчик все ближе и ближе.
neon999 11 июля 2018 | 09:40
ЭМ разжигает на тему «и почему они нас так не любят» ?
Чтобы граждане с легким чувством расставались с пенсиями на нужды наращивания военных группировок в Калининградской области.
vargor 11 июля 2018 | 09:43
Что за чушь? Подождём российский ответ.
punyoshohlai 11 июля 2018 | 09:56
vargor: Подождём российский ответ.
Калинку-тверк? Я тоже соскучился
sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:46
Даже греки решили напасть на россию и завладеть ее богатствами. Надо больше танков. А то на Грецию не рассчитывали.
kondrakr 11 июля 2018 | 09:48
Ну греков-то зачем? Они - одни и немногих, кто к русским ещё хоть какую-то доброжелательность испытывает....
punyoshohlai 11 июля 2018 | 09:53
Нет у нас дипломатов. Вообще. Есть чекисты с дипксивами
nalix 11 июля 2018 | 09:56
маффиози по совместительству ?
max3446 11 июля 2018 | 10:00
В Польше отмечают день памяти жертв Волынской резни. Той самой, которой руководили пособники фашистов, ныне признанные на Украине «героями». Вполне официально.
Сегодня — Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. 11 июля 1943 года стало апогеем Волынской резни. Отряды бандеровцев одновременно атаковали более ста польских населенных пунктов.
С боевым кличем «Смерть ляхам!» украинские националисты вырезали целые села на Волынщине. По разным оценкам, были убиты от 35 до 100 тысяч человек.
Кровавая киевская хунта за геноцид поляков до сих пор не извинилась.
Мы помним, не забудем украинцам этот геноцид, не простим!
vilingrad 11 июля 2018 | 10:09
max3446: А максик-то, 3446- лях! Русофоб пшехнутый...Казачок засланный:)
vlabumur 11 июля 2018 | 10:00
Ооо!.. Етить твою мать,никогда такого не было, и вот опять.
vilingrad 11 июля 2018 | 10:03
Огурчики... "посол России".
Посол вон отсюда...
vetsurgeon 11 июля 2018 | 10:06
ну уж если греки возбудились ......................однако греки помнят гражданскую войну, которую устроил им совок в сороковых. совок он вообще сколько существовал, столько и гадил по всему миру. подло, исподтишка. ну росия продолжает штоль или так, по инерции? или в силу ментальности?
mercer57 11 июля 2018 | 10:07
надавали пендюлей по ж"пе путинским ворюгам даже в якобы дружественной Греции... Не работает на пользу Кремля даже купленный Мундиаль.
staglla 11 июля 2018 | 10:19
А говорили что экономика Греции ожила.
А им вон чего приходится делать что бы Брюссель помог маненько деньжатами.