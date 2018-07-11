Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двоим будет запрещён въезд в страну за противоправные действия против национальной безопасности.Об этом пишет греческая газета «Катимерини». Имена дипломатов не называются, комментариев от российского МИДа пока нет.

Газета сообщает, что это ответ на вмешательство во внутренние дела Греции. Дипломатов обвиняют в попытке сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.