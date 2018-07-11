Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум

Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом в среду сообщила афинская газета «Катимерини».

Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны, а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность.