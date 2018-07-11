Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум
Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны, а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность.
Комментарии10
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johnywalker 11 июля 2018 | 09:15
Что характерно и неудивительно...
rom8883 11 июля 2018 | 09:16
Жду когда из России станут высылать греческих. Интересно какой повод придумают.
kottigr1 11 июля 2018 | 09:20
rom8883: Жду когда из России станут высылать греческих. Интересно какой повод придумают.
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Наверное грекам впаяют попытку шпионским методом узнать как работает электричество в РФ.. Подобные "шпионские" прецеденты уже были.
rom8883 11 июля 2018 | 09:58
kottigr1: Да недавно. "Биологический материал"
davi__koloradov 11 июля 2018 | 09:17
Коксом барыжили рашкованы, как принято в Наркомате Индел. Вот и выкинули.
ppvngavr 11 июля 2018 | 09:18
Если такие действия и в самом деле оказались возможными в дружественной натовской Греции, то что уж говорить о других странах, например, Англии?
Читайте об этом в публикации "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
lisitsa1962 11 июля 2018 | 09:24
Ладно, гадить врагам и просто соседям. Но гадить своим очень немногочисленным союзникам...? У монарха РФ и его советников есть мозг?
sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:27
lisitsa1962: НЕА
konogen 11 июля 2018 | 09:26
Я всё чаще повторяю:непрофессионализм во всём! В дипломатии тоже. Все дипломаты "вмешиваются в чужие внутренние дела", но тупо прокалываются в абсолютном большинстве россиянские. Может что-то в консерватории подправить?
sergo_25_26 11 июля 2018 | 09:29
Греки на поверку оказались жидобандеровцами и фашистами.